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Борусія Д – Хоффенхайм – 3:3 – відео голів та огляд матчу

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Борусія Д – Хоффенхайм – 3:3 – відео голів та огляд матчу
Борусія Д – Хоффенхайм – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Лідер Бундесліги дортмундська Борусія несподівано втратила очки в матчі 21-го туру першості з Хоффенхаймом.

Чемпіонат Німеччини, 21 тур

Борусія Д – Хоффенхайм – 3:3

Голи: Санчо, 32, Гьотце, 43, Геррейеро, 63 – Бельфоділ, 75, 87, Кадерабек, 83

"Джмелі" впевнено почали поєдинок і до середини другого тайму володіли перевагою у 3 м'ячі. Однак повністю провалили кінцівку матчу і втратили перемогу.

Борусії Д не вистачило переваги у 3 голи для перемоги над Хоффенхаймом, Фрайбург та Вольфсбург забили 6 м'ячів на двох

Борусія Д залишилася на вершині турнірної таблиці, маючи у своєму активі 50 очок. Хоффенхайм має 30 залікових пунктів та посідає 9-е місце.

Німеччина21 турСігнал Ідуна Парк (Дортмунд)

Борусія Дортмунд - Хоффенхайм: Субота 09 лютого 2019

Борусія Дортмунд
Матч завершено
3 : 3
Хоффенхайм
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Відеоновини Німеччина Борусія Дортмунд - Хоффенхайм Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Хоффенхайм Хоффенхайм
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