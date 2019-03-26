"Зінченко може замінити Фернандінью в Манчестер Сіті", – британські ЗМІ хвалять українця після матчів збірної

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко проводить найкращий сезон у кар'єрі. Британські видання вже розмірковують над його здатністю стати важливим гравцем центра поля у команді Хосепа Гвардіоли.

У Манчестер Сіті продовжують роздумувати над заміною бразильському центрхаву Фернандінью. Колишньому лідеру Шахтаря, який перебуває на провідних ролях і в команді Хосепа Гвардіоли, буквально за місяць виповниться 34 – не за горами і завершення кар'єри.

Після переходу в Ман Сіті влітку 2013-го бразилець став основним гравцем "містян", провівши у кожному сезоні в Англії більше 30 матчів Прем'єр-ліги. Тому не дивно, що у клубі вже задумуються над тим, хто б зміг замінити лідера команди, адже його найкращі роки невпинно минають.

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Називались різні кандидатури – від багатомільйонних Френкі де Йонга та Марко Верратті до молодих та перспективних Вільмара Барріоса та інших виконавців. Звісно, будь-який із цих варіантів змусив би клуб викласти декілька десятків мільйонів. Проте, як виявилось, цілком реальний варіант заміни Фернандінью вже є у розпорядженні Манчестер Сіті. Це наш Олександр Зінченко, який у цьому сезоні вийшов на якісно новий рівень.

22-річний українець у минулій кампанії зіграв лише у 8-ми поєдинках Прем'єр-ліги, вдовольняючись статусом глибокого резервіста та виходячи на поле переважно у матчах, які не мали серйозного турнірного значення. Влітку 2018-го Олександр був на межі відходу з Манчестер Сіті, проте буквально в останній момент вирішив залишитись та боротись за своє місце під сонцем.

Спочатку здавалось, що це рішення було хибним. Зінченко практично не грав, а чутки про його неминучий відхід знову набирали обертів. Проте травми конкурентів допомогли українцеві, який почав отримувати ігровий час та скористався цим сповна.

Черговий трофей та перший гол за Манчестер Сіті, визнання Хосепа Гвардіоли та статус найкращого футболіста команди за підсумками місяця – ще зовсім недавно про таке можна було лише мріяти, а сьогодні це – реальність.

Звісно, були і невдачі. В поєдинку проти Саутгемптона українець став винуватцем пропущеного гола, а також міг привезти пенальті – і все це у першому таймі. Зінченко відреагував позитивно, у цьому ж матчі організувавши свій дебютний асист в АПЛ. Гвардіола після матчу був у захваті від дій Олександра та назвав його найкращим у поєдинку. "Помилитись може кожен, але ви погляньте на його реакцію. Я сказав хлопцям брати приклад із Зінченка, позаяк після помилок він не ховається", – заявив Гвардіола.

Після цього Зінченко по-справжньому розцвів. Дещо несподівано Олександр вийшов у стартовому складі на матч АПЛ проти Челсі, у якому став одним із найкращих на полі. Українець, традиційно граючи на позиції лівого захисника, віддав 2 гольові передачі та сповна віддячив Гвардіолі за довіру.

Впевнена гра українця спонукала тренера і надалі довіряти йому місце у старті. Вдумайтесь – за півтора місяця Зінченко не пропустив жодного матчу Манчестер Сіті, при цьому лише двічі не вийшов у стартовому складі. Яскравий приклад того, як не слід опускати рук, а натомість крокувати до своєї мети.

Стартові матчі збірних у відборі на Євро-2020 лише додали оптимізму прихильникам Манчестер Сіті. Профільний ресурс Manchester Evening News відзначає солідну гру Зінченка у матчах проти Португалії та Люксембургу. В поєдинку з чинними чемпіонами Європи Олександр з партнерами зумів стримати Кріштіану Роналду, а в протистоянні з Люксембургом відзначився ефектною гольовою передачею на Віктора Циганкова.

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Статистичний портал SofaScore оцінив гру Олександра проти Люксембурга балом 7.0 – це 5-й результат у команді після Мораєса (7.1), Коноплянки (7.1), Циганкова (7.7) та Маліновського (7.8).

В матчі проти Люксембургу Зінченко, окрім красивого гольового пасу, відзначився традиційно високою точністю передач (90%). Олександр здійснив одну успішну спробу дриблінгу з двох, а от у єдиноборствах справи були гіршими – лише 1 вигране з 8-ми.

На думку ресурсу, Зінченко здатний стати якщо не "новим Фернандінью", то як мінімум важливою опцією у центрі поля. Універсалізм українця стане в пригоді Хосепу Гвардіолі при пошуках заміни лідеру центра поля. Гра Олександра за збірну України у відборі на Євро-2020 вкотре змусила британські ЗМІ говорити про його необхідність команді.

Вболівальники Манчестер Сіті також оцінили виступ Зінченка за національну команду та хвалять українця у соцмережах.

"Зінченко – найбільший прогрес у складі Манчестер Сіті у цьому сезоні".

"Кажу вам, у нього є все необхідне, щоб грати за Манчестер Сіті".

"Зінченко – красень. Він заслуговує отримати шанс вийти на своїй звичній позиції у центрі поля, позаяк лівий захисник – не його рідне амплуа".

Українець отримав визнання навіть від одноклубників. Бернарду Сілва, який є одним із найкращих гравців "містян" в поточному сезоні, похвалив Олександра після матчу Португалія – Україна. "Яке ж задоволення – грати проти цього хлопця", – написав зірковий португалець, додавши відповідне фото.

Як бачимо, поточний сезон може стати переломним у кар'єрі Зінченка. Олександр, якого мало хто сприймав всерйоз як частину Ман Сіті, демонструє пристойну гру не на рідній позиції. Ще кілька місяців тому мало хто вірив у шанси українця стати бодай гравцем ротації, а зараз він претендує на статус основного та може отримати новий контракт від клубу.

Хто знає, можливо, у найближчому майбутньому Зінченко дійсно стане "новим Фернандінью" для Манчестер Сіті? Після останніх місяців це не видається чимось нереальним.