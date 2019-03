Бернарду Сілва: Яке ж задоволення грати проти Зінченка

Вінгер збірної Португалії Бернарду Сілва прокоментував матч проти збірної України та відзначив Олександра Зінченка.

"Складна гра з результатом, який не був таким, який ми хотіли би бачити. Дякуємо всім, хто відвідав стадіон. У понеділок на нас чекає ще одна чудова гра!

Зінченко: Бернарду Сілва сказав, що дуже втомився, всі вони засмучені

Яке задоволення грати проти цього хлопця", – написав Бернарду Сілва під фотографією з партнером по Манчестер Сіті Олександром Зінченком.

До слова, підопічні Андрія Шевченка в гостях змогли вистояти проти збірної Португалії у 1 турі кваліфікації на Євро-2020. Матч закінчився з рахунком 0:0.

Португалія – Україна: Пятов рятує план Шевченка, Роналду і Мораєс тринькають – у нас нові лідери, у суперника прокляття

Jogo difícil com um resultado que nao era o que queríamos. Obrigado a todos os presentes no Estádio da Luz. 2a feira temos outro jogo importantíssimo!

