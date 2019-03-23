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Бернарду Сілва: Яке ж задоволення грати проти Зінченка

14:52 4488 Читать на русском
Бернарду Сілва: Яке ж задоволення грати проти Зінченка
Олександр Зінченко та Бернарду Сілва

Вінгер збірної Португалії Бернарду Сілва прокоментував матч проти збірної України та відзначив Олександра Зінченка.

 

"Складна гра з результатом, який не був таким, який ми хотіли би бачити. Дякуємо всім, хто відвідав стадіон. У понеділок на нас чекає ще одна чудова гра!

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Яке задоволення грати проти цього хлопця", – написав Бернарду Сілва під фотографією з партнером по Манчестер Сіті Олександром Зінченком.

До слова, підопічні Андрія Шевченка в гостях змогли вистояти проти збірної Португалії у 1 турі кваліфікації на Євро-2020. Матч закінчився з рахунком 0:0.

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Теги
Євро-2020 Португалія - Україна Португалія Португалія Україна Україна Збірна України Олександр Зінченко Олександр Зінченко Бернарду Сілва Бернарду Сілва
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