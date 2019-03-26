"Зинченко может заменить Фернандиньо в Манчестер Сити", – британские СМИ хвалят украинца после матчей сборной

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко проводит лучший сезон в карьере. Британские издания уже размышляют над его способностью стать важным игроком центра поля в команде Хосепа Гвардиолы.

В Манчестер Сити продолжают размышлять над заменой бразильскому центрхаву Фернандиньо. Бывшему лидеру Шахтера, который находится на ведущих ролях и в команде Хосепа Гвардиолы, буквально через месяц исполнится 34 – не за горами и завершение карьеры.

После перехода в Манчестер Сити летом 2013-го года бразилец стал основным игроком "горожан", проведя в каждом сезоне в Англии более 30 матчей Премьер-лиги. Поэтому неудивительно, что в клубе уже задумываются над тем, кто бы смог заменить лидера команды, ведь его лучшие годы неумолимо проходят.

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Назывались разные кандидатуры – от многомиллионных Фрэнки де Йонга и Марко Верратти до молодых и перспективных Вильмара Барриоса и других исполнителей. Конечно, любой из этих вариантов заставил бы клуб выложить несколько десятков миллионов. Однако, как оказалось, вполне реальный вариант замены Фернандиньо уже есть в распоряжении Манчестер Сити. Это наш Александр Зинченко, который в этом сезоне вышел на качественно новый уровень.

22-летний украинец в прошлом сезоне сыграл только в 8-ми поединках Премьер-лиги, довольствуясь статусом глубокого резервиста и выходя на поле в основном в матчах, которые не имели серьезного турнирного значения. Летом 2018-го Александр был на грани ухода из Манчестер Сити, однако буквально в последний момент решил остаться и бороться за свое место под солнцем.

Сначала казалось, что это решение было ошибочным. Зинченко практически не играл, а слухи о его неизбежном уходе снова набирали обороты. Однако травмы конкурентов помогли украинцу, который начал получать игровое время и воспользовался этим сполна.

Очередной трофей и первый гол за Манчестер Сити, признание Хосепа Гвардиолы и статус лучшего футболиста команды по итогам месяца – еще совсем недавно о таком можно было только мечтать, а сегодня это – реальность.

Конечно, были и неудачи. В поединке против Саутгемптона украинец стал виновником пропущенного гола, а также мог привезти пенальти – и все это в первом тайме. Зинченко отреагировал положительно, в этом же матче организовав свой дебютный ассист в АПЛ. Гвардиола после матча был в восторге от действий Александра и назвал его лучшим в поединке. "Ошибиться может каждый, но вы посмотрите на его реакцию. Я сказал ребятам брать пример с Зинченко, поскольку после ошибок он не прячется", – заявил Гвардиола.

После этого Зинченко по-настоящему расцвел. Несколько неожиданно Александр вышел в стартовом составе на матч АПЛ против Челси, в котором стал одним из лучших на поле. Украинец, традиционно играя на позиции левого защитника, отдал 2 голевые передачи и вполне отблагодарил Гвардиолу за доверие.

Уверенная игра украинца побудила тренера и в дальнейшем доверять ему место в старте. Вдумайтесь– за полтора месяца Зинченко не пропустил ни одного матча Манчестер Сити, при этом лишь дважды не вышел в стартовом составе. Яркий пример того, как не следует опускать рук, а шагать к своей цели.

Стартовые матчи сборных в отборе на Евро-2020 только добавили оптимизма поклонникам Манчестер Сити. Профильный ресурс Manchester Evening News отмечает солидную игру Зинченко в матчах против Португалии и Люксембурга. В поединке с действующими чемпионами Европы Александр с партнерами сумел сдержать Криштиану Роналду, а в противостоянии с Люксембургом отличился эффектной голевой передачей на Виктора Цыганкова.

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Статистический портал SofaScore оценил игру Александра против Люксембурга баллом 7.0 – это 5-й результат в команде после Мораеса (7.1), Коноплянки (7.1), Цыганкова (7.7) и Малиновского (7.8).

В матче против Люксембурга Зинченко, кроме красивого голевого паса, отличился традиционно высокой точностью передач (90%). Александр совершил одну успешную попытку дриблинга из двух, а вот в единоборствах дела были хуже – всего 1 выигранное из 8-ми.

По мнению ресурса, Зинченко способен стать если не "новым Фернандиньо", то как минимум важной опцией в центре поля. Универсализм украинца пригодится Хосепу Гвардиоле при поисках замены лидеру центра поля. Игра Александра за сборную Украины в отборе на Евро-2020 в очередной раз заставила британские СМИ говорить о его необходимости команде.

Болельщики Манчестер Сити также оценили выступление Зинченко за национальную команду и хвалят украинца в соцсетях.

"Зинченко – наибольший прогресс в составе Манчестер Сити в этом сезоне".

"Говорю вам, у него есть все необходимое, чтобы играть за Манчестер Сити".

"Зинченко – красавец. Он заслуживает получить шанс выйти на своей привычной позиции в центре поля, так левый защитник – не его родное амплуа".

Украинец получил признание даже от одноклубников. Бернарду Силва, который является одним из лучших игроков "горожан" в текущем сезоне, похвалил Александра после матча Португалия – Украина. "Какое же удовольствие – играть против этого парня", – написал звездный португалец, добавив соответствующее фото.

Как видим, текущий сезон может стать переломным в карьере Зинченко. Александр, которого мало кто воспринимал всерьез как часть Манчестер Сити, демонстрирует приличную игру не на родной позиции. Еще несколько месяцев назад мало кто верил в шансы украинца стать хотя бы игроком ротации, а сейчас он претендует на статус основного и может получить новый контракт от клуба.

Кто знает, возможно, в ближайшем будущем Зинченко действительно станет "новым Фернандиньо" для Манчестер Сити? После последних месяцев это не кажется чем-то нереальным.