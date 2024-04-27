"Ми поставили себе у виграшну позицію і протягом тривалого часу домінували в грі. Лише в другій частині першого тайму ми пропустили кілька моментів, але решта гри була нашою.

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Пенальті був схожий на той, що не призначили у ворота "вовків" на початку сезону? Так, я бачив. Це пенальті. Але в іншому штрафному майданчику я бачив мінімум три пенальті. Суддівство дуже непослідовне. Якщо ви дали пенальті минулого тижня, то чому його не було сьогодні? Був мінімум один пенальті на Гарначо.

Нелегко стати четвертим, коли ти так сильно відстаєш. Нам потрібно було перемагати. Останні кілька тижнів ми були на виграшних позиціях, а потім втратили їх. Розрив занадто великий на цій стадії сезону.

Кожна команда втрачає можливості. Але коли це залежить від нас, це дивно. Ми також створили багато моментів. Ми одна з найдинамічніших і найцікавіших команд у лізі на цей час. Ми створюємо багато моментів, граючи в хороший футбол. Не потрібно було втрачати контроль. Ми виправили це в перерві, і другий тайм був набагато кращим", – цитує Тен Хага BBC.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед наразі перебуває на шостому місці з 54 балами. Від п'ятої сходинки манкуніанці відстають на шість очок.

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