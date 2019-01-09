Зінченко розкішно забив дебютний гол у складі Манчестер Сіті

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко забив прем'єрний гол у футболці англійського Манчестер Сіті. Знаменна подія трапилася в 1/2 фіналу Кубка ліги.

На 37-й хвилині поєдинку українець отримав передачу від Лероя Сане та без роздумів пробив з льоту метрів із 20-ти. Як наслідок, м'яч опинився у дальному куті воріт кіпера Бертона.

Манчестер Сіті – Бертон Альбіон: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Кубка ліги

Відзначимо, що зараз у матчі 1/2 фіналу Кубка англійської ліги Манчестер Сіті – Бертон Альбіон підходить до завершення перший тайм. Рахунок – 4:0 на користь "містян". Відзначимо, що ця стадія турніру складається з двох поєдинків.

Відео гола Олександра Зінченка: