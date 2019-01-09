toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ТРАНСФЕРИ МАНЧЕСТЕР СІТІ - БЕРТОН АЛЬБІОН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ

Зінченко розкішно забив дебютний гол у складі Манчестер Сіті

22:29 5093 Читать на русском
Зінченко розкішно забив дебютний гол у складі Манчестер Сіті
Олександр Зінченко / фото із соцмереж

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко забив прем'єрний гол у футболці англійського Манчестер Сіті. Знаменна подія трапилася в 1/2 фіналу Кубка ліги.

На 37-й хвилині поєдинку українець отримав передачу від Лероя Сане та без роздумів пробив з льоту метрів із 20-ти. Як наслідок, м'яч опинився у дальному куті воріт кіпера Бертона.

Манчестер Сіті – Бертон Альбіон: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Кубка ліги

Відзначимо, що зараз у матчі 1/2 фіналу Кубка англійської ліги Манчестер Сіті – Бертон Альбіон підходить до завершення перший тайм. Рахунок – 4:0 на користь "містян". Відзначимо, що ця стадія турніру складається з двох поєдинків.

Відео гола Олександра Зінченка:

Кубок англійської лігиПівфінал

Манчестер Сіті - Бертон Альбіон: Середа 09 січня 2019

Манчестер Сіті

live 62'
4 : 0
Бертон Альбіон
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Відеоновини Головне Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті - Бертон Альбіон Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Красиві голи
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Генератор нових імен
    Овертайм — 15:001859 Генератор нових імен
21
год
:
24
хв
Атлетік
20:30
Севілья
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук