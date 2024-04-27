Астон Вілла та Челсі зійдуться у поєдинку 35-го туру АПЛ – Михайло Мудрик у другій поспіль гри в основному складі. Стартові склади та де дивитись матч – у цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Астон Вілла – Челсі розпочнеться о 22:00 за київським часом. Михайло Мудрик знову опинився у стартовому складі "синіх", як і в попередній грі з Арсеналом. Гру можна переглянути наживо на Setanta Sports або MEGOGO.

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Додамо, що Астон Вілла є серйозним претендентом на вихід в єврокубки (4 місце, 66 очки). Челсі застряг у середині таблиці – 9 місце та 47 пунктів у активі.