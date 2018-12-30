"Зінченко був найкращим, я сказав хлопцям брати з нього приклад", – Гвардіола вражений грою українця проти Саутгемптона

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував гру Олександра Зінченка в матчі 20 туру Прем'єр-ліги проти Саутгемптона.

Манчестер Сіті переміг Саутгемптон в матчі 20 туру АПЛ та повернув собі 2 місце. Олександр Зінченко в цьому поєдинку відзначився як позитивно, так і негативно. Спочатку українець став винуватцем пропущеного голу, а пізніше міг "привезти" пенальті у власні ворота. Втім, в кінці першого тайму Зінченко віддав дебютний асист в АПЛ.

"У перерві я сказав хлопцям брати приклад із Зінченка. Помилитись може кожен, проте ви погляньте на його реакцію.

Манчестер Сіті обіграв Саутгемптон і вийшов на 2-е місце АПЛ – Зінченко став одним з головних героїв

Зінченко був найкращим на полі сьогодні. Знаєте чому? Бо після помилки він не ховається", – цитує Гвардіолу журналіст Манчестер Сіті Сем Лі.

Завдяки цій перемозі Манчестер Сіті зберіг відставання від Ліверпуля у 7 очок. В наступному турі обидві команди зіграють між собою на Етіхаді.