Верратті та ще 5 гравців, які могли б замінити Фернандінью у Манчестер Сіті

Фернандінью – ключовий гравець Манчестер Сіті у центрі поля. Але вже зараз Гвардіола повинен замислитись над заміною екс-"гірника", якому цього року виповниться 34. "Футбол 24" називає 6 гравців, які могли б продовжити справу бразильця.

Філіп Білінг

Один з найяскравіших гравців Хаддерсфілда в останні сезони володіє усіма необхідними якостями для опорного хавбека топового клубу. 22-річний данець африканського походження, можливо, найбільше нагадує Фернандінью за манерою гри. Агресивний та безкомпромісний у відборі Білінг може похвалитись хорошим баченням поля, а також відмінною грою у короткий і середній пас, що завжди цінував Гвардіола.

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Трансферна вартість півзахисника, який нещодавно висловив бажання спробувати себе у більш іменитій команді, складає мізерні для Ман Сіті 7 млн євро.

Френкі де Йонг

Під керівництвом Пепа 21-річний нідерландський талант міг би стати новим Бускетсом світового футболу. Де Йонг прекрасно читає гру, майже завжди правильно обирає позицію та блискуче допомагає команді виходити з-під високого пресингу, опускаючись на лінію центральних захисників.

Вже зараз Аякс просить за мегаталановитого футболіста 75 млн євро. Батько Френкі нещодавно заявив, що перехід у Барселону міг би стати ідеальним рішенням для його сина, однак Гвардіола ще має час, щоб змінити його думку.

Ітан Ампаду

18-річний англієць не провів ще жодного матчу за Челсі в АПЛ, але чимало прихильників лондонського клубу вважають, що він готовий до гри у стартовому складі. Мауріціо Саррі наразі лише підпускає Ампаду до першої команди, даючи йому шанс проявити себе у Лізі Європи та Кубку Англії. Ітан попри юний вік грає з величезним спокоєм і рішучістю. Він не цурається чорнової роботи, працюючи від воріт до воріт.

Враховуючи вміння Гвардіоли розкривати молодих гравців, можливий переїзд Ампаду на Етіхад міг би значно пришвидшити його ріст. А для "містян" такий футболіст став би гарантією на довгі роки.

Юліан Вайгль

23-річний німець, який ще декілька сезонів тому вважався одним з найбільш перспективних опорників світу, відчуває брак ігрової практики у Люсьєна Фавра. Вайгль вже віддавна перебуває на радарі скаутів Ман Сіті, а його складна ситуація у Борусії могла б значно пришвидшити трансфер. Інтелігентний у роботі з м'ячем та вже перевірений великими боями хавбек може обійтись чемпіонам Англії у 30-40 млн євро.

Єдиною серйозною перепоною "містян" на шляху до придбання Вайгля може стати ПСЖ, який прагне переманити півзахисника вже цієї зими на заміну Рабйо.

Вільмар Барріос

25-річний колумбієць готується зробити великий стрибок у своїй кар'єрі, перебравшись на європейський континент. Барріос блискуче показав себе у Кубку Лібертадорес, ставши справжнім лідером центральної лінії Боки Хуніорс. Під час фіналу південноамериканського аналогу Ліги чемпіонів на Сантьяго Бернабеу за колумбійцем пильно стежили скаути Тоттенхема, Реала та Челсі, які відзначають його фізичну міць та бездоганний контроль м'яча.

У футболці аргентинського клубу Барріос вражає своє стабільністю, однак під опікою Гвардіоли він міг би перетворитись на майстра світового класу.

Марко Верратті

Італієць не потребує зайвого представлення. На футбольному полі Верратті вміє майже все: відбирати, творити, руйнувати, асистувати... Цього футболіста хотів би бачити у своєму складі майже кожен європейський гранд, але небажання ПСЖ відпускати власних лідерів вже не раз ставало на заваді трансферу 26-річного гравця. Барселона підтвердить...

Щоб підписати Верратті, Ман Сіті доведеться запустити на повну потужність свою фінансову машину. Якщо футболіст висловить бажання покинути Париж, то Аль-Хелаїфі не відпустить його менше, ніж за 100 млн євро.

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