"Ми створили монстра!" Вболівальники Манчестер Сіті знову вражені грою Зінченка за збірну України

Олександр Зічненко провів хороший матч у складі "синьо-жовтих" і допоміг втримати нічию на полі Португалії. Фани його клубу захоплюються таким виступом.

За останні місяці Зінченко став гравцем стартового складу Манчестер Сіті. Щоправда, на позиції лівого фулбека. Травма та несерйозність головного конкурента, а також прогрес захисних навичків самого Олександра відкривають йому хороші перспективи в команді на лівому фланзі оборони. Однак вболівальники "містян" давно мріють побачити українця в офіційному матчі на рідній позиції – в центрі поля.

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Таку розкіш їм дарує Андрій Шевченко, який використовує Зінченка в ролі хавбека. У першому матчі кваліфікації на Євро-2020 представник Ман Сіті отримав місце в складі центрального трикутника збірної України поруч зі Степаненком і Маліновським. Відіграв Олександр пристойно.

Переважно діяв у незвичному для себе середовищі – без м'яча, але при цьому не загубився, зупинивши разом з партнерами Кріштіану Роналду та інших зіркових португальців. Попри позицію центрхава, вчора Зінченко левову частину ігрового часу проводив на власній половині. Він записав собі в актив 2 вдалі відбирання, 1 перехоплення, 5 вибивань і 3 заблоковані удари.

У роботі з м'ячем Олександр також виглядав непогано, ставши другим серед "синьо-жовтих" за кількістю передач. Звичайно, було декілька неякісних пасів, але загалом він добре задавав напрямок рідкісним нашим атакам. У складі збірної України банально немає футболіста з таким відчуттям пасу та баченням поля.

До вболівальників Манчестер Сіті дійшла нарізка дій Зінченка в матчі проти Португалії. У такі відеопідбірки зазвичай включають лише вдалі дії футболістів, однак варто визнати, що невдалих епізодів за участю Олекса вчора було зовсім мало. На відомому ресурсі reddit йде активне обговорення цього відео. Спільнота прихильників Манчестер Сіті захоплюється вчорашнім футболом українця в центрі поля. Ось найпопулярніші коментарі:

– Яка в нього позиційна гра! Здається, що він завжди в правильному місці, щоб здійснити відбір, перехопити пас, просунути гру вперед. Він цвіте з Пепом.

– Ми створили монстра!

– Незалежно від того, що люди думають про його гру на різних позиціях, немає жодних сумнівів, що Зінченко значно вдосконалився. Спостерігав за грою цього хлопця з захопленням. Його рішення залишитися в Манчестер Сіті було правильним. Під керівництвом Пепа для нього практично немає меж.

– Тобто все, що він зробив, це вимкнув з гри Роналду? Подумаєш...

– Солідна гра для нього. Ось і потенційна заміна Фернандінью.

– Хочу додати, що він здійснив купу відбирань і блоків проти Бернарду Сілви та Кріштіану Роналду, а не проти якоїсь іншої випадкової збірної. Дуже вражає.

– Ненавиджу визнавати, але у попереднє міжсезоння багато людей говорили, що йому треба йти з Манчестер Сіті. Серед них був і я.

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Хлопчина зробив крок вперед і довів, що всі помилялися. Я тільки за, щоб він продовжив контракт і приносив нам користь. Мене зовсім не бентежить перспектива його гри основним лівим захисником. Підпишіть запасний варіант і зробіть ставку на нього. Зінченко довів, що має бажання та натхнення вдосконалюватися, а це півсправи в системі Гвардіоли.

– Господи. Скільки відбирань він зробив? 10? Плюс 5 перехоплень і 3-4 блоки. Це дико.

– Він дуже класно грав за нас лівим захисником, але в півзахисті виглядає просто звіром.

– Якщо Зінченко може зупинити Роналду та Бернарду Сілву, то він може зупинити будь-кого. Пеп, будь ласка, дай йому шанс у півзахисті.

– Він реально бог.

– Навіть одягнув 17 номер, просто як батя [Кевін де Брюйне].

– Зінченко, вибач, що ми в тобі сумнівалися.

Грою Зінченка за збірну України надихнулися не лише прості вболівальники. Головний інсайдер по Манчестер Сіті та журналіст видання Goal Сем Лі також оцінив його дії: "Не знаю, чи є багато аналогічних підбірок з його фейлами, але, схоже, Зінченко вчора ввечері дуже добре провів матч з Португалією в півзахисті".

Not sure if there are loads of clips of him looking rubbish as well, but it certainly seems Zinchenko played really well in midfield against Portugal last night https://t.co/1AsTad9duc — Sam Lee (@Sammy_Goal) 23. März 2019

Автор популярного видання Manchester Evening News Ліам Корлесс взагалі вважає, що Олександр може стати ключем до розв'язання головної дилеми Манчестер Сіті – пошуку заміни Фернандінью на позицію опорного півзахисника.

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