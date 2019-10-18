Шахтар – Колос – 6:0 – відео голів та огляд матчу

Шахтар переміг Колос у матчі 11 туру УПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів матчу Шахтар – Колос на сайті "Футбол 24".

У першому матчі 11-го туру донецький Шахтар у Харкові знищив Колос з Ковалівки. Вже на 5-й хвилині Мораєс відкрив рахунок у матчі. Колос не знітився від пропущеного гола, а намагався зрівняти. Однак в середині першого тайму Євген Коноплянка потужним ударом в "дев’ятку" фактично поховав інтригу у матчі.

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За шість хвилин Додо, продемонструвавши відмінну швидкість та дриблінг, прорвався у штрафний майданчик Колоса і пробив повз воротаря. Ще до перерви двічі відзначився Тайсон. У другій половині зустрічі глядачі побачили лише один гол – Мораєс реалізував свій одинадцятий гольовий момент у чемпіонаті.

Перемога принесла "гірникам" 33 очки і впевнену першу сходинку, Колос з 14 заліковими пунктами посідає шосте місце.

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