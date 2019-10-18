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ШАХТАР - КОЛОС ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Шахтар – Колос – 6:0 – відео голів та огляд матчу

21:56 666 Читать на русском
Шахтар – Колос – 6:0 – відео голів та огляд матчу
Шахтар – Колос – 6:0 – відео голів та огляд матчу

Шахтар переміг Колос у матчі 11 туру УПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів матчу Шахтар – Колос на сайті "Футбол 24".

5’ Жуніор Мораєс
26’ Євген Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуніор Мораєс
 
5’ Жуніор Мораєс
26’ Євген Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуніор Мораєс

У першому матчі 11-го туру донецький Шахтар у Харкові знищив Колос з Ковалівки. Вже на 5-й хвилині Мораєс відкрив рахунок у матчі. Колос не знітився від пропущеного гола, а намагався зрівняти. Однак в середині першого тайму Євген Коноплянка потужним ударом в "дев’ятку" фактично поховав інтригу у матчі.

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За шість хвилин Додо, продемонструвавши відмінну швидкість та дриблінг, прорвався у штрафний майданчик Колоса і пробив повз воротаря. Ще до перерви двічі відзначився Тайсон. У другій половині зустрічі глядачі побачили лише один гол – Мораєс реалізував свій одинадцятий гольовий момент у чемпіонаті.

Перемога принесла "гірникам" 33 очки і впевнену першу сходинку, Колос з 14 заліковими пунктами посідає шосте місце.

Шахтар розтрощив Колос: дублі Тайсона та Мораєса, 11-матчева переможна серія та 13 очок переваги над Динамо

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