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Олімпік – Ворскла – 2:0 – відео голів та огляд матчу

22:57 63 Читать на русском
Олімпік – Ворскла – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Олімпік – Ворскла – 2:0 – відео голів та огляд матчу

 Олімпік зміг здолати Ворсклу у заключному матчі 11 туру УПЛ, Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

67’ Максім Тейшейра
75’ Павло Лук'янчук
 
67’ Максім Тейшейра
75’ Павло Лук'янчук

Одні з головних аутсайдерів чемпіонату не змогли потішити публіку у першому таймі і обмежилися "сухими" нулями.

Олімпік у надскладному матчі переграв Ворсклу і залишився останнім у турнірній таблиці

Олімпік знайшов свою гру у другій половині і на 67 хвилині вийшов уперед – Тейшейра отримав м’яч в районі одинадцятиметрової позначки, зупинився, подивився і пробив. Поки полтавці оговтувались від пропущеного гола господарі відзначились вдруге: після навісу Політила з кутового м’яч опинився у Павла Лук’янчука, який сходу пробив головою і круглий від поперечини влетів у ворота.

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Олімпік нарешті зміг покинути останню сходинку УПЛ, обійшовши Ворсклу і Львів за додатковими показниками.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Ворскла Ворскла Олімпік Олімпік Відеоновини Олімпік - Ворскла
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