Динамо – Олександрія: Миколенко забиває, хоча кияни рідше влучають у центральному матчі УПЛ

Динамо та Олександрія зустрічаються в 11-му турі чемпіонату України 2019/20. Рахунок і звіт матчу УПЛ читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Олександрія на "Футбол 24", стартував о 17:00. Команда Шарана не програвала в УПЛ останні 5 матчів поспіль, здобувши за цей період 13 очок. Динамівці виграли 4 поспіль матчі, а їхня суха серія тривала 394 хвилини. Кияни випереджали гостей лише на 1 бал і спробували здобути свою другу домашню перемогу в УПЛ 2019/20. В останні сезони Олександрія стала для Динамо незручним суперником – тут і нічиї, і поразка, і мінімальні перемоги.

Динамо – Олександрія: онлайн-трансляція центрального матчу УПЛ

Кияни дуже активно почали з високим темпом і атаками на всіх напрямках. На 5-й хвилині Буяльський ідеально закинув за спини захисникам на Соля, але захисник гостей встиг заблокувати удар, і снаряд полетів вище. Олександрія, яка переважно виходила у контрвипади правим флангом, відповіла на 8-й. Лучкевич видав пас у центр, а Третьяков пробив над воротами. Черговий прохід гостей праворуч завершився ударом на 13-й. Кирило Ковалець з меж штрафного пробив, а Бущан не без проблем парирував.

Молодіжний чемпіон світу-2019 Попов, який нарешті вийшов у старті головної команди, ризиковано постелився у підкаті, адже суддя міг і пенальті призначити. Безбородько в цьому епізоді шипами в'їхав у лице Дениса – до крові. Динамівці на якийсь час залишилися в меншості. Пашаєв пробив здалеку на 32-й. Не дуже влучно. Відразу після цього команда Михайличенка відкрила рахунок – першим же ударом у площину воріт! Миколенко здійснив спурт у напівфланг, віддав на Гармаша, Денис відкинув на Де Пену. Простріл зліва замкнув сам же Віталій, випередивши... свого Соля і воротаря. Це було круто.

На 37-й Циганков перестрибував ноги суперника і впав. Арбітр Балакін вирішив, що це симуляція і жовта. Сумнівно. Може, це й не пенальті, але попередження зайве. Миколенко і Де Пена знову заряджають ліворуч. Накидання українця замикав Циганков, але його удар заблокували. Віктор намагався розіграти з Карлосом і Солем атаку в 3 ходи, але забагато п'яточок від віце-капітана господарів і черговий блок олександрійців. Результат закономірний. Динамо непогано реалізовувало простір після атак суперника, хоча за влучними ударами програло тайм 1:2. Кияни гостріші та ефективніші, тому 1:0 до перерви.

Другий тайм почався дуже жваво. Дві чудово розіграні комбінації (відзначаємо паси Шабанова і Де Пени) завершувалися не найкращими ударами. Олександрія вибігла в контру, яку завершував Третяков. З останнім до кінця відіграв Сидорчук, тому знову команді Шарана дозволили пробити лише метрів з 20-и. А оце вже момент. На 50-й хвилині Дубра виграв верх у Гармаша і пробив з близької відстані. Пощастило киянам, що вище. Де Пена гостро закинув у штрафний на Соля, однак Фран пробивав не з найзручнішого становище – теж над воротами.

Де Пена завалив вихід 3 в 4. Треба було віддавати Солю, а пішов некомфортний пас на Гармаша. Епізод завершив Буяльський дуже неприцільним ударом. За ударами 10:8, але Олександрія влучає частіше (3:1). Олександрія цікаво виходить в атаки і регулярно завершує їх ударами. Ковалець пробив вище, пройшовши центром. Третьяков з гострого кута завершував прохід Мірошніченка лівим краєм. Усередині другого тайму Вербіч замінив Гармаша – одного з найгірших у Динамо цього дня. Словенець перейшов на позицію під нападниками. Попов завалив Ковальця. Небезпечний штрафний виконав Гречишкін на 71-й. Шабанов головою прийняв потужний удар на себе.