Драматична битва претендентів на єврокубки у відеоогляді матчу Зоря – Десна

В 11-му турі УПЛ в очній зустрічі зійшлися претенденти на єврокубки.

Луганці на правах номінального господаря володіли ініціативою на початку матчу, Десна забрала собі контратаки. На 17-й хвилині одна з них перетворилася на гол: Калітвінцев з правого флангу вирізав передачу в штрафний майданчик, де вдало згрупувався Максим Дегтярьов та пробив головою у кут воріт суперника.

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До завершення першого тайму гості вдало руйнували позиційні атаки команди Віктора Скрипника і пішли на перерву в статусі лідера. Заміни, які зробив наставник Зорі в перерві, змусили Десну ще глибше притиснутись до своїх воріт. Оборона гостей трималася до 81-ї хвилини, коли Богдан Лєднєв зрівняв рахунок. Вирвати перемогу Зорі допоміг пенальті на 85-й хвилині – три очки господарям приніс точний удар Владлена Юрченка.

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