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Драматична битва претендентів на єврокубки у відеоогляді матчу Зоря – Десна

19:45 399 Читать на русском
Драматична битва претендентів на єврокубки у відеоогляді матчу Зоря – Десна
Зоря обіграла Десну в драматичному матчі

В 11-му турі УПЛ в очній зустрічі зійшлися претенденти на єврокубки.

81’ Богдан Лєднєв
85’ Владлен Юрченко
 
Максим Дегтярьов 17’
17’ Максим Дегтярьов
81’ Богдан Лєднєв
85’ Владлен Юрченко

Луганці на правах номінального господаря володіли ініціативою на початку матчу, Десна забрала собі контратаки. На 17-й хвилині одна з них перетворилася на гол: Калітвінцев з правого флангу вирізав передачу в штрафний майданчик, де вдало згрупувався Максим Дегтярьов та пробив головою у кут воріт суперника.

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До завершення першого тайму гості вдало руйнували позиційні атаки команди Віктора Скрипника і пішли на перерву в статусі лідера. Заміни, які зробив наставник Зорі в перерві, змусили Десну ще глибше притиснутись до своїх воріт. Оборона гостей трималася до 81-ї хвилини, коли Богдан Лєднєв зрівняв рахунок. Вирвати перемогу Зорі допоміг пенальті на 85-й хвилині – три очки господарям приніс точний удар Владлена Юрченка.

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Зоря - Десна Зоря Зоря Десна Десна Відеоновини
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