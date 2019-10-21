Маліновський у римській феєрії, МЮ зупинив Ліверпуль, Зідан за крок від провалу – топ-моменти євровікенду

"Футбол 24" традиційно виділяє найцікавіші моменти європейського вікенду. Перша втрата Ліверпуля, провали Реала та Мілана, красиві голи та епічні курйози – все це в нашому матеріалі.

Англія: МЮ зупинив Ліверпуль, Ман Сіті скорочує відставання, невдача Вест Хема Ярмоленка

8-й тур АПЛ ознаменувався перериванням переможної серії Ліверпуля, яка налічувала 17 поєдинків чемпіонату поспіль. Востаннє мерсисайдці пішли з поля без 3-х очок в АПЛ ще 3 березня в поєдинку проти Евертона. І от тепер підопічні Юргена Клоппа втратили очки вперше в сезоні 2019/20 – символічно, що це сталося в принциповому матчі проти Манчестер Юнайтед. Тепер у Європі не залишилось команд, які в сезоні 2019/20 не втрачали очок.

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"Червоні дияволи" в поточному чемпіонаті відверто не вражають. МЮ в попередніх матчах набрав лише 9 очок та закономірно розмістився в нижній частині турнірної таблиці. Втім, на дуель проти історичного суперника команда Сульшера зуміла зібратися та могла здобути навіть 3 очки. Все йшло за сценарієм Манчестера – грамотно насичена задня лінія манкуніанців не давала Ліверпулю створити практично нічого, а тут ще й арбітр та VAR стали на бік господарів у суперечливих епізодах (перш за все у моменті з голом Рашфорда).

Юрген Клопп визнав результат прийнятним, а Сульшер був засмучений втратою очок – МЮ дійсно міг взяти всі 3 пункти, але "дияволи" і так стали першою командою АПЛ, яка змогла відібрати очки в лідера чемпіонату. Цей результат однозначно допоміг Манчестер Сіті, який скоротив відставання від Ліверпуля до 6-ти очок. Очевидно, що боротьба за титул лише розпочинається.

Вест Хем не зумів виграти вже 3-й поєдинок поспіль. Команда Андрія Ярмоленка поступилася кризовому Евертону, а українець провів на полі другий тайм. Наставник "молотів" Мануель Пеллегріні побоявся ризикувати українцем, який чимало пропустив через серйозну травму, а нещодавно провів два важкі поєдинки у складі національної команди. В підсумку 0:2 – Вест Хем скотився на 10-ту сходинку, а Евертон здобув вкрай важливі 3 очки, перервавши чорну смугу. Зауважимо, що перший гол у ворота лондонців забив старий знайомий українських вболівальників – Бернард розкішно розібрався в епізоді, увімкнувши демо-версію Лео Мессі.

Серед інших матчів варто відзначити чергову невдачу Тоттенхема, який втратив очки в Уотфордом – головним аутсайдером чемпіонату. Челсі мінімально обіграв Ньюкасл, а Манчестер Сіті без Олександра Зінченка спокійно розібрався з Крістал Пелас – сподіваємося побачити українця посеред тижня в матчі Ліги чемпіонів проти Аталанти.

Іспанія: Барселона виходить в лідери, над Зіданом навис Дамоклів меч

Барселона перед поєдинком проти Ейбара зіткнулася з неочікуваною проблемою. Каталонці змушені були добиратися на виїзний матч автобусом, а дорога зайняла більше 6-ти годин. Нестабільна політична ситуація в Барселоні призвела до блокади місцевими маніфестантами основних транспортних вузлів міста, що вплинуло і на футбол. Ла Ліга вирішила перенести Ель Класіко, яке повинно було пройти вже наступної суботи (26 жовтня). Зрозуміло, що всі ці події не могли не вплинути на підготовку "блаугранас" до матчу з Ейбаром.

Втім, на ділі все вийшло доволі просто. Голи зіркового атакувального тріо – Грізманна, Мессі та Суареса – дозволили Барсі не лише здобути впевнену виїзну перемогу, а й очолити турнірну таблицю за підсумками ігрового тижня.

Цьому посприяв Реал, який поступився першою сходинкою після фіаско на Балеарах. Зінедін Зідан дещо здивував складом, за що і поплатився – мадридці у протистоянні з новачком Прімери зазнали першої поразки в чемпіонаті, а сам француз опинився під загрозою звільнення. За інформацією іспанських медіа, Зізу можуть не вибачити невдачу в наступному матчі Ліги чемпіонів проти Галатасарая. Там, до слова, справи Реала теж йдуть не дуже – лише 1 очко після двох турів та втрата Модріча і Бейла на ключовий поєдинок у Стамбулі.

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Втратив очки і Атлетіко, який розійшовся миром з Валенсією. Що стосується українців у Прімері, то їхнє становище залишається сумним – Лунін продовжує сидіти в запасі Вальядоліда, а Василь Кравець, як і раніше, не потрапляє навіть в заявку аутсайдера Леганеса.

Італія: римський трилер за участю Маліновського, невдалий дебют Піолі в Мілані

Центральним поєдинком 8-го туру Серії А вважалася зустріч у Римі, де сильнішого з'ясовували Аталанта і Лаціо – фіналісти Кубка Італії 2018/19, які в нинішньому сезоні претендують на Лігу чемпіонів. У стартовому складі Аталанти вийшов хавбек збірної України Руслан Маліновський, що лише підігріло інтерес до поєдинку, який у підсумку перевершив усі очікування.

Лаціо – Аталанта: активний Маліновський у шаленому матчі – часто бив по воротах і загострював у некомфортних умовах

В першому таймі гості просто знищили "орлів, з яких летіло пір'я – 0:3 ще до перерви, здавалося, зняли всі питання про переможця. Втім, Лаціо зумів повернутися в гру, забивши двічі протягом двох хвилин. Вже у компенсований час Чіро Іммобіле оформив дубль та довів Стадіо Олімпіко до екстазу – 3:3! Саме такі матчі є окрасою для нейтральних вболівальників і головним болем для тренерів. Аталанта вкотре підтвердила свою нестабільність – найрезультативніша команда чемпіонату продовжує пропускати на рівному місці та втрачати важливі очки. А як Маліновський та Ко не забили наприкінці поєдинку – імовірно, не знають і вони самі.

Зауважимо, що Маліновський міг стати автором забитого гола, але м'яч після його ударів вперто оминав площину воріт. Аталанта не змогла вдруге в сезоні виграти на Олімпіко (раніше бергамаски били Рому), але все ще залишається в зоні Ліги чемпіонів, посідаючи 3 місце.

Мілан провів дебютний матч під керівництвом Стефано Піолі. Тренер новий – проблеми старі: "россонері" не змогли подужати новачка еліти Лечче. Євген Шахов на полі не з'явився, але його партнери зуміли зрівняти рахунок вже в компенсований час та повезти з Сан-Сіро одне очко.

Лідери чемпіонату – Ювентус та Інтер – здобули чергові перемоги, а Кріштіану Роналду розміняв 8-му сотню забитих голів. Після м'яча у ворота України португалець відзначився і у воротах Болоньї, яка попри гідну гру не змогла здобути очки в Турині.

На дні турнірної таблиці продовжують плавати команди з Генуї – Сампдорія та Дженоа. Втім, перші у звітному турі змогли взяти очко в протистоянні з Ромою, яка все ще не може похвалитися бодай якоюсь стабільністю. Що стосується Дженоа, то, за чутками, команда найближчими днями отримає нового тренера – сезон відставок в Серії А оголошено відкритим, а продовження обіцяє бути вже скоро.

Німеччина: Дортмунд сильніший у битві Борусій, осічка Баварії та фантастична щільність у таблиці

Окрасою вихідних у Німеччині мало стати дербі Борусій – Дортмунд приймав лідера чемпіонату Менхенгладбах. Завдяки голу Марко Ройса господарі зуміли здобути важливу перемогу над принциповим опонентом та наблизитися до лідера на відстань одного очка.

Оступилися й інші лідери чемпіонату – Баварія відпустила Аугсбург (2:2), а Вольфбсург розійшовся миром з РБ Лейпциг. Для мюнхенців найгіршою новиною стала навіть не втрата очок – основний центральний захисник Баварії Ніклас Зюле отримав травму коліна, через яку пропустить декілька місяців.

Останні результати в Німеччині призвели до того, що наразі в турнірній таблиці Бундесліги спостерігається максимальна щільність. Першу та дев'яту команди розділяють лише два очки – чемпіонська інтрига чи слабкість чемпіонату?

Гол тижня

Як завжди, красивих забитих м'ячів не бракувало. Це і гол Бернарда у ворота Вест Хема, і рятівний м'яч Лечче у ворота Мілана, й інші взяття воріт. Проте цього тижня виділимо два м'ячі.

Перший – гол Раджі Наінгголана у ворота СПАЛа. Хавбек наче в своїй найкращі роки розрядив фірмову гармату, після якої м'яч не міг не влетіти у ворота. Ефектний гол у дев'ятку, який Наінгголан присвятив своїй дружині – вона продовжує боротьбу з раком.

Другий гол – з норвезької глибинки. В матчі другого дивізіону голкіпер на останніх хвилинах виконав блискучий штрафний удар. Часто ви бачите подібні речі у виконанні воротарів, нехай і на такому рівні?

Bend it like... Hagerup?



This Norwegian keeper couldn't have hit this free-kick any sweeter if he tried pic.twitter.com/j9lHqAJAxl — Eurosport UK (@Eurosport_UK) October 20, 2019

Курйоз тижня

Футбол – для вболівальників. Цю аксіому регулярно повторюють як представники українських клубів, так і за кордоном. Втім, інколи фанати своєю поведінкою завдають клубам серйозних незручностей.

В матчі Сассуоло – Інтер гра була перервана через фана, який спустився на поле... на парашуті. Неординарний вчинок вболівальника зупинив поєдинок на декілька миттєвостей, але герой епізоду в супроводі стюардів без проблем залишив межі поля разом зі своїм екіпіруванням.

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