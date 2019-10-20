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Срна анонсував великий трансфер Шахтаря

18:07 705 Читать на русском
Срна анонсував великий трансфер Шахтаря
Даріо Срна / Сайт Шахтаря

Легендарний захисник Шахтаря Даріо Срна заінтригував прихильників донецького клубу великим підписанням у найближчі дні.

"Після матчу з Динамо Загреб у нас буде новина. Ми здійснили хороший і великий трансфер.

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Упевнений, він підсилить нашу команду і любов між нами і нашими вболівальниками. Тому чекайте на хороший трансфер", – розповів Срна у коментарі YouTube-каналу Шахтаря. Слід зазначити, що хорват не сказав, що "гірники" підсиляться гравцем.

Імовірно, йшлося про підписання контракту з з 28-річним дієтологом Філіпе Соузою, який консультував тренерський штаб Паулу Фонсеки, а зараз активно співпрацює з командою Луїша Каштру.

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