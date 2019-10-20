Срна анонсував великий трансфер Шахтаря

Легендарний захисник Шахтаря Даріо Срна заінтригував прихильників донецького клубу великим підписанням у найближчі дні.
"Після матчу з Динамо Загреб у нас буде новина. Ми здійснили хороший і великий трансфер.
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Упевнений, він підсилить нашу команду і любов між нами і нашими вболівальниками. Тому чекайте на хороший трансфер", – розповів Срна у коментарі YouTube-каналу Шахтаря. Слід зазначити, що хорват не сказав, що "гірники" підсиляться гравцем.
Імовірно, йшлося про підписання контракту з з 28-річним дієтологом Філіпе Соузою, який консультував тренерський штаб Паулу Фонсеки, а зараз активно співпрацює з командою Луїша Каштру.
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