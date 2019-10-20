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Шаран вважає, що Олександрія заслуговувала на кращий результат у матчі з Динамо

19:58 204 Читать на русском
Шаран вважає, що Олександрія заслуговувала на кращий результат у матчі з Динамо
Володимир Шаран / Фото офіційного сайту Олександрії

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував мінімальну поразку (0:1) в матчі 11 туру УПЛ проти Динамо.

32’ Віталій Миколенко
 
32’ Віталій Миколенко

"Мабуть, вперше за роки моєї роботи в Олександрії я незадоволений результатом проти такої команди, як Динамо. Ми ні в чому не поступалися супернику і заслуговували бодай на нічию. Але майстерність динамівців вища, ніж у нас.

Динамо – Олександрія – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Грою я задоволений. Ми непогано виглядали, комбінували. Однак в кінці не вистачало завершального удару. Звичайно, у моменті з пропущеним м'ячем ми намагалися вище накривати суперника, щоб нав'язувати йому боротьбу. Швидка контратака нас трохи надломила, але в подальшому ми не розкривалися.

У перерві я дав вказівку дуже обережно грати в захисті. Хоча у Динамо були моменти, щоб збільшити рахунок, ми могли його зрівняти, особливо в кінці матчу, коли Банада повинен був завершувати, але віддав передачу на Шастала. Було витрачено багато сил. Зараз головне – відновитися до четверга. Сподіваємося, що у Франції покажемо результат, який потрібен всім уболівальникам України, щоб поповнити наш доробок в рейтингу", – цитує Шарана Динамомания.

Нагадаємо, вже у четвер (24 жовтня) Олександрія проведе гостьовий матч 3 туру Ліги Європи проти Сент-Етьєна.

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