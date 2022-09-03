В рамках 3-го туру УПЛ СК Дніпро-1 зустрінеться з Вересом, а Металіст 1925 зіграє з Ворсклою. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

СК Дніпро-1 – Верес

СК Дніпро-1 став головним ньюсмейкером попереднього туру УПЛ, розгромивши Динамо в дебютному матчі сезону, та ще й у Києві. При цьому "спортклубівці" розбили киян не на контратаках – вони переграли "біло-синіх" у їхньому ж футболі. "Жовто-чорні" забили зі стандарту, змусивши динамівців розкритись, після чого порвали їх у позиційних атаках. Команда класно рухала м'яч, розтягувала оборону опонента, пробивала по воротах із середньої дистанції в 16 метрів і перемогла гранда в єдиноборствах (88:82).

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Втім, поки що опиратись на цей тріумф важко. СК Дніпро-1 в цілому дотримувався принципів, які прищеплював Олександр Кучер на зборах, але за схожого футболу його підопічні двічі програли АЕКу з Ларнаки (на Кіпрі стався розгром). Динамо своєю позиційною грою не змогло як слід натиснути на вади дніпровців у обороні, однак Верес діє простіше – а "жовто-чорні" вилітали саме від простішого суперника, у якого в арсеналі були тільки стандарти й вінгери. Саме тому коронувати "спортклубівців" зарано.

Верес теж зміг здивувати. Клуб втратив пристойну кількість футболістів за час військової паузи, а посилення виявилось скромним. В таких умовах керівництво вирішило піти на оригінальний для УПЛ хід – низькі зарплати компенсувались дуже високими преміальними. Ідея спрацювала блискуче, подарувавши рівнянам дві перемоги на старті сезону (над Чорноморцем і Ворсклою).

Рецепт успіху Юрія Вірта не відрізняється від того, що ми бачили у попередньому сезоні. Верес все так же діє максимально прагматично. Дивитися матчі рівнян непросто, але їхні перемоги виглядали заслуженими – причому ворсклян здолали у вольовому стилі з вирішальним голом на останніх секундах. Це багато говорить про характер і витривалість футболістів "народного клубу".

Втім, варто не забувати і про перший тайм матчу з полтавцями. Під високою інтенсивністю пресингу та єдиноборств команда провалила єдиноборства, допустила 16 дотиків у власному карному майданчику (проти 8 у штрафному суперника), дозволила "зелено-білим" провести моментів на 1,8 xG й пропустила гол. СК Дніпро-1 теж намагається грати у подібний футбол, тож рівнянам буде нелегко.

Кадрова ситуація

Травмовані: Горбунов, Пуріта, Адамюк, Лучкевич – Сергійчук (під питанням), С. Шестаков

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Верес

СК Дніпро-1: Валеф – Танчик, Сваток, Бабенко, Бузанелло – Сарапій, Бланко – Гуцуляк, Піхальонок, Громов - Довбик

Верес: Когут – Є. Пасіч, Мірошник, Вовченко, Гагун – Кучеров, Кльоц – Дахновський, Лебеденко, Г. Пасіч – Гайдучик

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

По Вересу вже зараз можна робити якісь прогнози. Підопічні Юрія Вірта в обох матчах на старті сезону діяли максимально обережно й сухо, але з великою самовіддачею – хід керівництва рівнян з високими преміальними змушує команду старатись. Втім, суто в футбольному плані "народний клуб" виглядає дуже блідо. Як за кадровим потенціалом, та за рівнем гри.

СК Дніпро-1 значно потужніший і перспективніший, але поки що ми не знаємо істинного обличчя цього колективу. Він був і сирим, і поганим, і прекрасним – тим не менш, в усіх випадках "спортклубівці" витримували високий темп, доволі грамотно працювали з м'ячем і мали нормальну кількість моментів. Їх було значно більше, ніж у Вереса в перших турах, тож поставимо на перемогу підопічних Олександра Кучера.

Металіст 1925 – Ворскла

Металіст 1925 круто стартував у новому сезоні, втримавши нульову нічию з Шахтарем за дуже пристойної гри. Цим колектив підтвердив невипадковість симпатичного першого кола попереднього чемпіонату. Втім, подальша нульова нічия з Чорноморцем потішити вболівальників харків'ян вже не могла – і справа навіть не у рахунку та слабкості суперника, а у футболі "жовто-синіх".

Підопічні Сергія Кривенцова начисто провалили перший тайм, дивом не пропустивши кілька голів. По перерві команда трішечки додала, навіть заробивши пенальті, але реалізувати його не вдалося – а потім моментів і не виникало. Головний тренер визнав, що Металіст 1925 не заслужив на перемогу, але назвав об'єктивні причини такої нестабільності. За літо він втратив 12 футболістів, а на їхнє місце клуб підписав 9 новачків – як наслідок, колектив втратив зіграність. Для складного футболу харків'ян ця проблема має ключове значення.

Ворскла поки що тільки розчаровує. Після призначення Віктора Скрипника на пост головного тренера полтавців виграли всього один матч – перший поєдинок проти АІКа, який провели ще у липні. З того часу команда зазнала трьох поразок, причому доволі прикрих. У Стокгольмі шведи забили вирішальний гол в овертаймах, у зустрічі із Зорею "зелено-білі" ледь не відігрались з 0:3, а Верес відібрав очки завдяки голу на останніх секундах.

Тим не менш, списувати ці невдачі на нефарт не можна. Ворскла проявляє феєричну нестабільність: після потужного першого матчу в Швеції підопічні Віктора Скрипника зіграли занадто обережно й стерильно в матчі-відповіді, а у поєдинках з луганцями та рівнянами полтавці провалили по тайму – причому провал був тотальним. По перерві у зустрічі з Вересом, наприклад, "зелено-білі" програли єдиноборства (50:64), не довели жодну з 11 позиційних атак до удару й провели всього 4 постріли по воротах (тричі – після кутових).

І це при тому, що до перерви Ворскла виглядала блискуче. Словом, стабільності цьому колективу бракує. Як і хорошої роботи в обороні – полтавці жодного разу за сезон не пропускали менше двох голів.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Металіст 1925 – Ворскла

Металіст 1925: Мозіль – Шершень, Курило, Безуглий, Рудавський – Габелок, Мартинюк – Ременюк, Русин, Дмитренко – Борячук

Ворскла: Різник – Феліпе, Яворський, Зайков, Мельничук – Тотре, Челядін, Скляр, Козиренко – Марлісон, Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Маємо ту ж історію, що і з матчем СК Дніпра-1 проти Вереса. Харків'яни і полтавці мають впізнаваний стиль, бажаючи грати в сучасний атакувальний футбол, але поки що команди сирі. Підопічним Сергія Кривенцова не вистачає кадрового балансу й зіграності, а колективу Віктора Скрипника – тактичної злагодженості й ігрової стабільності.

Цей поєдинок – із розряду тих, в яких можливі усі результати. Суперники більш-менш рівні, тож ми ризикнемо поставити на нічию.

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