Екс-тренер Арсеналу Арсен Венгер не погодився зі словами Луїса Енріке про те, що ПСЖ вилетів із Ліги чемпіонів через невезіння.

Енріке стверджував, що парижанам не пощастило в обох півфінальних зустрічах із Борусією через велику кількість влучень гравців ПСЖ у каркас воріт. У Дортмунді футболісти парижан двічі пробили в штангу, а в Парижі – двічі в штангу і двічі в поперечину. "Іноді футбол буває несправедливим", – заявив Енріке.

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Венгер вважає, що тренеру ПСЖ слід бути більш самокритичним. "Знову почались ці виправдання. Одне з виправдань полягає в тому, що гравці чотири рази влучили в каркас воріт. Але як щодо пояснення того, що ПСЖ знадобилося 45 хвилин, щоб нарешті почати грати в темпі матчу Ліги чемпіонів?", – цитує Венгера Marca.

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