Черговий легіонер – Владіслав Крейда – покинув УПЛ, так і не дебютувавши в ній.

Естонський півзахисник Владіслав Крейда попрощався з Вересом, повідомляє офіційний сайт рівненського клубу.

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Нагадаємо, права на футболіста належать естонській Флорі. У січні цього року Крейда підписав орендну угоду із "червоно-чорними" терміном на один рік, але через початок повномасштабної війни так і не зіграв за Верес жодного офіційного матчу.

"Клуб серйозно розраховував на Владіслава до війни, і якби не ця ситуація – гравець збірної Естонії продемонстрував би свої найкращі якості. Наразі так склалося, що і сам футболіст мав певні сумніви щодо повернення до України, і команда станом на тепер вже укомплектована. Новий футболіст без проходження зборів навряд чи зміг би швидко влитися в колектив. Ми дякуємо Владіславу і його представникам за розуміння ситуації і за те, що нам вдалося досягнути компромісу в усіх юридичних питаннях у зв’язку з війною", – йдеться у заяві Вереса.

До слова, нині Крейда виступає у чемпіонаті Швеції за клуб Шевде АІК.

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