Зоря – Динамо

3 вересня, 13:00. Київ, стадіон Динамо імені Валерія Лобановського.

Головний арбітр: Ігор Пасхал (Херсон).

Пряма трансляція на Setanta Sports і 2+2 (обидва телеканали анонсують показ поєдинку).

Команди по-різному стартували в чемпіонаті України. Якщо Зоря обіграла Ворсклу та Львів, лідируючи в турнірній таблиці з 6-ма очками після двох турів (Шахтар має 7 балів, але зіграв 3 поєдинки), то Динамо у своєму єдиному матчі УПЛ зазнало сенсаційного фіаско. У другому турі кияни були розгромлені СК Дніпро-1 (3:0 на Арені Львів), тому підходять до дуелі з луганцями на передостанній позиції чемпіонату. Нижче – тільки Рух, який програв усі три матчі.

Шахтар у меншості здобув перемогу над Рухом і став лідером УПЛ – Мудрик отримав пряму червону, Швед дебютував

Результат матчу у Львові став справжнім холодним душем для Динамо, а Мірча Луческу після гри навіть заговорив про можливу відставку. Минув тиждень, емоції вляглися, ніхто нікуди не пішов. Це стосується не лише головного тренера, а й лідерів київської команди – Іллі Забарного, Віктора Циганкова, Георгія Бущана тощо. Трансферне вікно в топ-чемпіонатах Європи закрилося, а ніхто з важливих гравців так і не покинув Динамо, попри низку різноманітних чуток. Відповідно, Мірча Луческу має у своєму розпорядженні все тих же перевірених бійців, які неодноразово давали результат. Невідомий лише стан Віктора Циганкова, який пропустив поєдинок проти СК Дніпро-1.

Якщо для підопічних Патріка ван Леувена це буде тільки 5-й матч сезону 2022/23, то для "біло-синіх" – вже 8-й. Динамо пройшло два раунди кваліфікації Ліги чемпіонів, але все ж віддало путівку в груповий турнір Бенфіці. Кияни продовжать євросезон у Лізі Європи, що в нинішніх реаліях теж є далеко не найгіршим варіантом. А от Зоря як почала єврокампанію, так одразу її і завершила – румунська Універсітатя стала нездоланним бар'єром для луганців.

Зоря традиційно завдає проблем динамівцям, регулярно відбираючи очки в киян. Однак остання перемога луганців над "біло-синіми" датована ще груднем 2019 року (2:1 на НСК Олімпійський). Це був якраз той сезон, коли Динамо під керівництвом Михайличенка ледь-ледь посіло друге місце. Зараз ситуація трохи інша, попри всі очевидні проблеми у команді Мірчі Луческу.

Для низки гравців Зорі сьогоднішній поєдинок у Києві буде доволі принциповим. Зокрема, Назарій Русин і Роман Вантух тривалий час належали Динамо, але так і не змогли стати гравцями основної обойми. Влітку обоє підписали повноцінні контракти із Зорею, тому зможуть зіграти проти "біло-синіх". Чого не скажеш про Сергія Булецу, адже права на чемпіона світу U-20 все ще належать Динамо. Кияни зазвичай не дозволяють орендованим грати проти себе, тому Булеца, ймовірно, все ж не допоможе команді. Як і Бражко з Михайленком – вони теж орендовані.

Владислав Кабаєв ще кілька днів тому грав за Зорю, але вже підписав 4-річний контракт із Динамо і, за іронією долі, може дебютувати якраз проти своєї колишньої команди. Як і Денис Антюх, який вирушив із Києва у зворотному напрямку. Хоча навряд чи обидва отримають місце у старті – занадто мало часу вони провели у розташуванні нових для себе команд. Тому позицію лівого вінгера в складі Динамо, схоже, знову закриє хтось із дуету Шепелєв-Гармаш. Щодо інших позицій у киян великих питань немає. Хіба що те, хто вийде правим вінгером – Караваєв, чи таки Циганков.

Орієнтовні склади на матч Зоря – Динамо

Зоря: Мацапура – Данченко, Батагов, Імереков, Вантух – Назарина – Крістіан, Мишньов, Чурко – Русин.

Динамо: Бущан – Кендзьора, Сирота, Забарний, Дубінчак – Сидорчук, Шапаренко – Караваєв, Буяльський, Шапелєв – Бєсєдін.

Прогноз "Футбол 24" – 0:1.

Мірча Луческу повинен зробити висновки з минулотижневої ганьби. Так, Зоря в обох попередніх матчах чемпіонату забила по три м'ячі, але з тим же Львовом була за крок від втрати очок, вирвавши перемогу лише в компенсований час після помилки голкіпера. Універсітатя – команда з батьківщини наставника Динамо – яскраво продемонструвала всі слабкі місця луганців.

Другої осічки поспіль кияни просто не можуть собі дозволити, адже потрібно наздоганяти Шахтар. Підопічні Патріка він Леувена, звісно, дадуть бій, але Динамо виглядає сильнішим, попри всі негаразди. Потенційна відсутність кількох гравців Зорі теж не грає їй на руку – ставимо на непросту, але все ж перемогу Динамо.

Динамо потрібне термінове підсилення, щоб не провалити сезон – камбек двох і таранний форвард, якого ви знаєте