В рамках 3-го тура УПЛ СК Днепр-1 встретится с Вересом, а Металлист 1925 сыграет с Ворсклой. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

СК Днепр-1 – Верес

СК Днепр-1 стал главным ньюсмейкером предыдущего тура УПЛ, разгромив Динамо в дебютном матче сезона, да еще в Киеве. При этом "спортклубовцы" разбили киевлян не на контратаках и стандартах – они обыграли "бело-синих" в их же футболе. "Желто-черные" забили со стандарта, заставив динамовцев раскрыться, после чего порвали их в позиционных атаках. Команда классно двигала мяч, растягивала оборону оппонента, пробивала по воротам со средней дистанции в 16 метров и победила гранда в единоборствах (88:82).

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Впрочем, пока опираться на этот триумф тяжело. СК Днепр-1 в целом придерживался принципов, которые прививал Александр Кучер на сборах, но при похожем футболе его подопечные дважды проиграли АЕКу из Ларнаки (на Кипре произошел разгром). Динамо своей позиционной игрой не смогло как следует надавить на уязвимости днепровцев в обороне, однако Верес действует проще – а "желто-черные" вылетали именно от более простого соперника, у которого в арсенале были только стандарты и вингеры. Именно поэтому короновать "спортклубовцев" рано.

Верес тоже смог удивить. Клуб потерял приличное количество футболистов во время военной паузы, а усиление оказалось скромным. В таких условиях руководство решило пойти на оригинальный для УПЛ ход – низкие зарплаты компенсировались очень высокими премиальными. Идея сработала блестяще, подарив ровенчанам две победы на старте сезона (над Черноморцем и Ворсклой).

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Рецепт успеха Юрия Вирта не отличается от того, что мы видели в предыдущем сезоне. Верес все так же действует максимально прагматично. Смотреть матчи ровенчан непросто, но их победы выглядели заслуженными – причем ворсклян одолели в волевом стиле с решающим голом на последних секундах. Это многое говорит о характере и выносливости футболистов "народного клуба".

Впрочем, стоит не забывать и о первом тайме матча с полтавчанами. Под высокой интенсивностью прессинга и единоборств команда провалила единоборства, допустила 16 касаний в собственной штрафной (против 8 в штрафной соперника), позволила "зелено-белым" провести моментов на 1,8 xG и пропустила гол. СК Днепр-1 тоже пытается играть в подобный футбол, так что ровенчанам будет нелегко.

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Кадровая ситуация

Травмированные: Горбунов, Пурита, Адамюк, Лучкевич – Сергийчук (под вопросом), С. Шестаков

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Верес

СК Днепр-1: Валеф – Танчик, Сваток, Бабенко, Бусанелло – Сарапий, Бланко – Гуцуляк, Пихаленок, Громов – Довбык

Верес: Когут – Е. Пасич, Мельник, Вовченко, Гагун – Кучеров, Клец – Дахновский, Лебеденко, Г. Пасич – Гайдучик

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

По Вересу уже сейчас можно делать какие-то прогнозы. Подопечные Юрия Вирта в обоих матчах на старте сезона действовали максимально осторожно и сухо, но с большой самоотдачей – ход руководства ровенчан с высокими премиальными заставляет команду стараться. Впрочем, чисто в футбольном плане "народный клуб" выглядел очень бледно. Как по кадровому потенциалу, так и по уровню игры.

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СК Днепр-1 гораздо более мощный и перспективный, но пока мы не знаем истинного лица этого коллектива. Он был и сырым, и плохим, и прекрасным – тем не менее, во всех случаях "спортклубовцы" выдерживали высокий темп, достаточно грамотно работали с мячом и имели нормальное количество моментов. Их было гораздо больше, чем у Вереса в первых турах, поэтому поставим на победу подопечных Александра Кучера.

Металлист 1925 – Ворскла

Металлист 1925 круто стартовал в новом сезоне, удержав нулевую ничью с Шахтером при очень приличной игре. Этим коллектив подтвердил неслучайность симпатичного первого круга предыдущего чемпионата. Впрочем, дальнейшая нулевая ничья с Черноморцем порадовать болельщиков харьковчан уже не могла – и дело даже не в счете и слабости соперника, а в футболе "желто-синих".

Подопечные Сергея Кривенцова вчистую провалили первый тайм, чудом не пропустив несколько голов. После перерыва команда немного добавила, даже заработав пенальти, но реализовать его не удалось – а потом моментов и не возникало. Главный тренер признал, что Металлист 1925 не заслужил победы, но назвал объективные причины такой нестабильности. За лето он потерял 12 футболистов, а на их место клуб подписал 9 новичков – как следствие коллектив несыгран. Для сложного футбола харьковчан эта проблема имеет ключевое значение.

Ворскла пока только разочаровывает. После назначения Виктора Скрипника на пост главного тренера полтавчан выиграли всего один матч – первый поединок против АИКа, который провели еще в июле. С тех пор команда потерпела три поражения, причем достаточно досадных. В Стокгольме шведы забили решающий гол в овертаймах, во встрече с Зарей "зелено-белые" едва не отыгрались с 0:3, а Верес отобрал очки благодаря голу на последних секундах.

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Тем не менее, списывать эти неудачи на нефарт нельзя. Ворскла проявляет феерическую нестабильность: после мощного первого матча в Швеции подопечные Виктора Скрипника сыграли слишком осторожно и стерильно в ответном матче, а в поединках с луганцами и ровенчанами полтавчане провалили по тайму – причем провал был тотальным. После перерыва во встрече с Вересом, например, "зелено-белые" проиграли единоборства (50:64), не довели ни одну из 11 позиционных атак до удара и произвели всего 4 выстрела по воротам (трижды – после угловых).

И это при том, что до перерыва Ворскла выглядела блестяще. Словом, стабильности этому коллективу не хватает. Как и хорошей работы в обороне – полтавчане ни разу за сезон не пропускали менее двух голов.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Металлист 1925 – Ворскла

Металлист 1925: Мозиль – Шершень, Курило, Безуглый, Рудавский – Габелок, Мартынюк – Ременюк, Русин, Дмитренко – Борячук

Ворскла: Ризнык – Фелипе, Яворский, Зайков, Мельничук – Тотре, Челядин, Скляр, Козыренко – Марлисон, Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Имеем ту же историю, что и с матчем СК Днепра-1 против Вереса. Харьковчане и полтавчане имеют узнаваемый стиль, желая играть в современный атакующий футбол, но пока команды сырые. Подопечным Сергея Кривенцова не хватает кадрового баланса и сыгранности, а коллективу Виктора Скрипника – тактической слаженности и игровой стабильности.

Этот поединок из разряда тех, в которых возможны все результаты. Соперники более или менее равны, так что мы рискнем поставить на ничью.

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