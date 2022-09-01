Український захисник Леганеса Василь Кравець продовжить кар'єру у Ворсклі, повідомляє офіційний сайт іспанців.

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Умови і терміни угоди офіційно не повідомляють, однак Transfermarkt заявляє про повноцінний перехід і контракт до 30 червня 2025 року. 25-річний оборонець обійшовся полтавцям у 500 тисяч євро.

Нагадаємо, Кравець перебрався в Іспанію з Карпат. Встиг пограти за Луго та хіхонський Спортінг. Минулий сезон провів за Леганес 36 матчів, у яких забив 1 гол і віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює його в 1 мільйон євро.

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