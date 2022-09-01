ЗМІ тривалий час приписували багатьом командам інтерес до форварда СК Дніпро-1 Артема Довбика. Як виявилось, пропозицію щодо футболіста в офіс дніпрян відправили лише три клуби – Штутгарт, Аугсбург і Трабзонспор.

Європейський клуб зробив смішну пропозицію щодо трансферу Довбика

За повідомленням Ігоря Бурбаса, два клуби вже відмовились від ідеї підписати українця. Представники Бундесліги не були готові чекати до останнього. Тому наразі залишився лише один варіант із турецьким Трабзонспором. Раніше зазначалось, що чинний чемпіон Суперліги запропонував дніпрянам за Довбика 5,5 млн євро. Натомість СК Дніпро-1 хоче отримати за свого форварда не менше 12 мільйонів – "спортклубівці" володіють лише 50% прав на гравця.

За останньою інформацією, Трабзонспор покращив пропозицію і готовий заплатити за Артема 10 млн євро + 20% з наступного продажу – для "бордово-синіх" цей трансфер може стати рекордним в історії клубу. Дніпряни поки не дали відповіді.

До слова, трансферне вікно у Туреччині відкрите до 8 вересня, але, щоб заявити футболіста на єврокубки, перехід необхідно здійснити до завтрашнього вечора.

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