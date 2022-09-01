Черговим новачком став 23-річний лівий захисник Яніс Хамаш, інформує офіційний сайт клубу. Гравець отримав футболку з номером 13 і контракт на 4 роки.

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За інформацією Transfermarkt, СК Дніпро-1 заплатив Боавішті один мільйон євро. Також португальський клуб може розраховувати на 20% з наступного продажу Хамаша. Захисник є вихованцем Ніцци, а в червні дебютував за національну збірну Алжиру, зігравши в товариському матчі проти Ірану. У минулому сезоні Яніс оформив 4+5 у 31 матчі за Боавішту.

Алжирець поповнив серйозний список іноземних новачків СК Дніпро-1 – раніше до українського клубу приєдналися голкіпер Макс Валеф, хавбек Домінго Бланко, захисник Еміліано Пуріта та вінгер Веслі Брага.

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