"Наша мета – потрапити до десятки УПЛ. Ми не стрибаємо високо, знаємо свої можливості.

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Якщо Верес наступного сезону гратиме у Прем'єр-лізі – це вже буде дуже добре.

Про єврокубки не думаємо, ми маємо скромні завдання. Головне – потрапити до десятки, це вже буде добрим результатом для нас", – сказав Вірт у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Верес у двох стартових турах набрав максимум очок, здобувши дві перемоги – рівняни обіграли Чорноморець (1:0) і у доданий час вирвали звитягу у Ворскли (2:1).

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