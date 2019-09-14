Шахтар – Зоря: анонс матчу УПЛ

В рамках 7-го туру УПЛ Шахтар приймає Зорю. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

До центрального матчу 7-го туру УПЛ Шахтар підходить у інфернальній формі. Підопічні Луїша Каштру виграли всі шість попередніх матчів (зокрема й Класичне), наколотили 19 голів, пропустили лише три, а також додали до своєї атаки Євгена Коноплянку. Навіть новий центрбек Вітао, який поки виступає за молодіжку, відзначився забитим м'ячем вже у дебютній грі. Крім того, "гірники" прекрасно зарекомендували себе під час паузи на кваліфікацію Євро-2020: Марлос виконав 1+1 за системою гол+пас з Литвою, Соломон зробив два асисти за збірну Ізраїлю, а Коноплянка з Мораєсом були близькими до голів у поєдинку проти Нігерії.

Під керівництвом Луїша Каштру "помаранчево-чорні" виглядають сильніше й цікавіше, ніж за часів Паулу Фонсеки. Команда португальця в УПЛ частенько дозволяла собі байдикувати, заводячись лише після появи реальних проблем – і вони виникали регулярно. Нині ж бразильці практично не дозволяють собі таких вольностей, хоча поза межами футбольного поля з ними досі непросто.

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Сама система гри виглядає складнішою: Шахтар гнучко перебудовується між схемами 4-2-3-1 або 4-3-3, часто діючи несиметрично – команда сильно перевантажує одні зони, залишаючи оголеними інші. Хитрими переміщеннями чемпіони створюють собі простір – українські середнячки просто не готові до таких задач. Крім того, ніхто не може стримати темп, який задає донецький колектив. Словом, прямо зараз тягатися з "гірниками" в УПЛ неймовірно важко.

Зоря здається останнім бастіоном, якому до снаги зупинити донецько-бразильського монстра. Та і взагалі – команда Віктора Скрипника на старті чемпіонату є чи не найцікавішою з усіх точок зору. Розпочавши сезон у середині липня, луганці всього за місяць пройшли шлях від "ватокату" з Будучностю до трилерів з Еспаньйолом та Динамо. Всього за місяць нещадна критика за слабкість позиційних атак при грі 11 на 9 змінилася на тотальний захват від швидкісного агресивного футболу та підйому на третю позицію в УПЛ. Десна випереджає Зорю за різницею голів, але саме "мужики" є істинно другою командою чемпіонату – прямо зараз це справедливо як за очками, так і за грою.

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Втім, мінусів у футболі луганців достатньо. В першу чергу, слід відзначити негаразди в обороні – в останніх трьох матчах Зоря пропустила сім м'ячів, половина з яких точно була необов'язковою й стала наслідком найбанальніших дій суперників. В УПЛ же команда Віктора Скрипника пропустила від усіх команд, крім Ворскли та Карпат, однак там захисникам відверто пощастило.

В атаці з приходом Русина все стало веселіше – Назарій забив 4 голи й зробив 2 асисти в останніх шести матчах (включно зі збірною), ставши найкращим футболістом УПЛ у серпні. Втім, лякає реалізація Будківського – на його рахунку всього 1 гол при 8 поєдинках в основі. Поки у Зорі кроси будуть одним з основних елементів завершення атаки, місце Пилипа в основі виглядає залізним, однак у грі проти Шахтаря його збитий приціл може сильно підвести. Багато шансів відзначитись "гірники" не дадуть.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Зоря провела 42 матчі проти Шахтаря, відсвяткувавши перемогу лише у п'яти зустрічах. 36 поєдинків виграли "гірники" і лише одного разу команди розійшлися нічиєю – у Харкові в жовтні 2018 року (1:1). Статистика УПЛ: 40 матчів, 34 перемоги Шахтаря, 5 виграшів Зорі, 1 нічия.

2. Загальний рахунок протистояння – 106:27 на користь Шахтаря. В рамках УПЛ – 100:24.

3. Зоря найбільше голів за матч в УПЛ пропустила саме від Шахтаря – 7 м’ячів.

4.Шахтар не знає поразок в УПЛ з 11-го серпня 2018 року вже 35 матчів поспіль: +30=5.

5. Зоря може зіграти 150-й матч в Чемпіонатах без пропущених голів.

6. Голева серія Зорі з 26-го травня продовжується в УПЛ 8 матчів – 13 м’ячів.

7. З 26-го травня цього року гравці Шахтаря менше 2-х голів за матч в УПЛ не забивають – 8 ігор.

Кадрова ситуація

Шахтарю не вдалося уникнути кадрових втрат. Через травму Давида Хочолави Луїш Каштру взяв на гру лише чотирьох захисників, а крім грузина у лазареті залишаються Піхальонок та Малишев. Всі інші готувалися до матчу проти Зорі з посмішками на обличчях. Збірники, включно з Мораєсом та Коноплянкою, працювали в індивідуальній групі – схоже, пошкодження Жуніора у поєдинку проти Нігерії виявилось несерйозним, а Євген готується до виходу на поле. Цікаво, що на фото з тренувань важко віднайти Тайсона – і це є головною інтригою. Якщо "гірники" продовжать виховний процес, то на Коноплянку можна чекати навіть у старті, однак більш вірогідною здається його поява по перерві.

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Кадрова ситуація Зорі також виглядає стабільно. Дискваліфікованих немає, а з лазарету вийшли Луньов і Вернидуб. Вони тільки-но повернулися до тренувань, тож їхня поява в основі поки що залишається під великим питанням – втім, враховуючи проблеми луганців з обороною, у вихід Віталія віриться трохи більше. Єдиною втратою "мужиків" став Сілас, який після кількох тижнів тренувань з дублем таки покинув клуб. Офіційно йдеться про оренду в ізраїльський Іроні, але тон прощання бразильця в інстаграмі говорить про те, що його історія у Зорі завершена.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Зоря

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Патрік, Степаненко – Тете, Марлос, Соломон – Мораєс

Зоря: Шевченко – Тимчик, Абу Ханна, Вернидуб, Михайліченко – Іванісеня – Кочергін, Юрченко, Хомченовський – Громов, Русин

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Для Зорі матч проти Шахтаря в останні роки перетворився на головне дербі, в якому битву починають керівники, а завершують чиновники УПЛ та УАФ. На полі також панує жорстка боротьба – згадати хоча б жорсткий фол Харатіна проти Тайсона, після якого "гірники" влаштували справжній скандал. Якісного футболу в цих поєдинках також достатньо: рік тому "мужики" вирвали на ОСК Металіст нічию (1:1), а легендарну перемогу у Запоріжжі з двома голами в компенсований час луганці не забудуть ніколи – як і перестрілку з рахунком 3:4 у Кубку. Нервовими були і мінімальні виїзні звитяги донеччан у минулому чемпіонаті, однак вдома вони влаштували Зорі розгром – 3:0.

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Проблема "мужиків" полягає у тому, що нинішній Шахтар не є тією командою, яка віддає очки тільки через гідний спротив суперника. Показовим у цьому плані став матч проти Олександрії – "жовто-чорні" справедливо взяли перший тайм, однак у другому пропустили три голи. Класичне дербі в Києві також проходило для "гірників" у не найкращому ключі, але вони і там здобули перемогу. Звісно, прямо зараз Зоря виглядає сильніше/цікавіше за ці колективи, однак у набір очок підопічними Віктора Скрипника не дуже віриться. З такими проблемами в центрі оборони тягатися з атакою Шахтаря просто неможливо – принаймні, в теорії.

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