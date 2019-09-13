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Тайсон кардинально змінив імідж – бразилець емоційно переживає зірваний трансфер

14:33 782 Читать на русском
Тайсон кардинально змінив імідж – бразилець емоційно переживає зірваний трансфер
Тайсон / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тайсон знайшов розраду у новому іміджі та танцях після зірваного трансферу до Серії А.

Тайсон вирушив до Бразилії під час міжнародної паузи, аби зняти стрес після невдалого трансферу до одного з клубів Серії А.

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Бразилець змінив свій імдж, пофарбувавши волосся у білий колір і виклав сторіс в Instagram, де танцює традиційні бразильські танці разом зі своїми друзями.

Нагадаємо, Тайсона пов'язували з можливим трансфером до Роми або Мілана, але сторони так і не змогли домовитись. Відомо, що Шахтар вимагав за свою зірку 30 млн євро.

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