Зоря завдяки неймовірному камбеку вирвала нічию у Динамо

Луганська Зоря та київське Динамо не виявили сильнішого в матчі 6-го туру УПЛ. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Зоря і Динамо свій очний поєдинок розпочали без зайвої розвідки. Уже на старті зустрічі луганці та кияни продемонстрували, що значну ставку в цьому матчі роблять на гру флангами. Для початку Де Пена з лівого флангу атаки "біло-синіх" небезпечно прострілював (Чеберко виніс), а потім класно навісив на Бурду з кутового, але центрбек не зумів влучити по м'ячу.

Зоря – Динамо – відео голів

Підопічні Віктора Скрипника у відповідь втекли в контратаку, в якій Кочергін підключив Михайліченка на фланзі, той адресував передачу в штрафний майданчика, а Громов небезпечно пробив головою після скидки Юрченка – над воротами. У ці хвилини Зоря перехопила ініціативу та впевнено, по-господарськи, "катала" м'яч з флангу на фланг, позначаючи власний контроль над грою. Щоправда, без моментів.

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На 9-й хвилині Динамо круто втекло в контратаку, яка дивом не закінчилася голом: Гармаш після силової боротьби підхопив м'яч на правому краї оборони, прокинув вперед на Циганкова, а Віктор ювелірною передачею вивів на побачення з Шевченком люксембуржця Жерсона – Родрігес вирішив зіграти на техніку й прогадав, оскільки м'яч після його удару розминувся зі стійкою.

Трохи хаотичний футбол від обох команд, особливо в обороні, несподівано завершився на 18-й хвилині. Де Пена таки досягнув свого, коли чудовий навіс уругвайця з флангу впевненим ударом головою замкнув Жерсон – 1:0, а Чеберко та Абу Ханна лише розвели руками, висловивши претензії одне одному.

Луганці, однак, відразу могли відігратися. Це Хомченовський вчасно підключився до атаки й потужно пробив із льоту, але Бойко парирував ногою його удар. "Біло-сині" відповіли своїм моментом, який повинен був завершитися голом – Циганков відмінно виконав штрафний, перегравши Шевченка, та його запізнілий сейв створив для арбітрів ілюзію, що м'яч не перетнув лінію воріт повністю. Втрачений Динамо гол-фантом вкотре нагадав про якусь міфічну присутність VAR в УПЛ.

Та все ж Динамо зуміло забити вдруге. Буяльський на 36-й хвилині пасом знайшов Де Пену у вільній зоні, а уругваєць потужним пострілом "прошив" кіпера луганців. За іронією долі, не обійшлося без помилки арбітрів і тут. Стоп-кадр повтору красномовний – Де Пена в момент передачі був в офсайді.

Зоря знову могла забити в атаці у відповідь, але Юрченко та Громов не змогли розібратися, як пробити Бойка з кількох метрів після хорошої скидки Будківського. Однак, на перерву господарі пішли з голом в активі. На 42-й хвилині Михайліченко сильно пробив з-за меж карної зони, голкіпер киян невдало відбив перед собою, і Громов без зайвих проблем добив метрів із 10-ти – 1:2 після перших 45 хвилин.

На другий тайм луганці вийшли сповнені бажання зрівняти рахунок. Хлопці Скрипника активно стартували й спробували застати "біло-синіх" зненацька. Натомість на поле повернувся хаос – команди намагалися відповідати атакою на атаку, проте особливого конструктиву попереду забезпечити не могли.

Поступово Динамо повернуло м'яч під свій контроль, а Зоря сконцентрувалась на спробах упіймати киян на контратаці. Це могло принести свої плоди на 62-й хвилині, але Громов не зміг "протиснути" Миколенка на підступах до штрафного майданчика. А підключення Хомченовського з ударом заблокували оборонці.

"Динамівці" могли зняти всі запитання щодо переможця на 69-й хвилині, коли отримав право на штрафний. Бити взявся Циганков і ледь не оформив ще один гол-фантом – м'яч після класного удару влучив у перекладину, відбився у лінію воріт і вилетів у поле.

Для Зорі запахло смаженим, тому луганці вчасно перехопили ініціативу. І ось вже Бойку довелося демонструвати дива реакції, коли Хомченовський із рикошетом пробив зі штрафного. Та вже в наступному епізоду й кіпер "біло-синіх" виявився безсилим: Кабаєв, як виявилося, на щастя, невдало зреагував на подачу з кутового, м'яч полетів до Абу Ханни й німець фантастичною бісіклетою пробив у дальній кут воріт Динамо – 2:2!

Впіймавши кураж, луганці буквально полетіли вперед і кілька разів були близькими до того, щоб вирвати 3 очки. Зокрема, на 87-й хвилині Будківський замикав дальню стійку, але промахнувся. А ще за дві хвилин він же міг ховати киян, та його удар метрів із 11-ти самовіддано заблокував Миколенко.

Отже, нічия на користь конкурентів Зорі та Динамо в чемпіонаті. Так, луганці залишилися на 3-му місці (11 очок після шести матчів), а Динамо піднялося на 5-ту сходинку (8 балів після 5-ти поєдинків). Відрив від Шахтаря майже космічний – у донеччан вже 18 пунктів.

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