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Зоря завдяки неймовірному камбеку вирвала нічию у Динамо

21:21 2245 Читать на русском
Зоря завдяки неймовірному камбеку вирвала нічию у Динамо
Зоря завдяки неймовірному камбеку вирвала нічию у Динамо / ФК Зоря

Луганська Зоря та київське Динамо не виявили сильнішого в матчі 6-го туру УПЛ. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

42’ Артем Громов
82’ Джоель Абу Ханна
 
Жерсон Родрігес 18’
Карлос Де Пена 36’
18’ Жерсон Родрігес
36’ Карлос Де Пена
42’ Артем Громов
82’ Джоель Абу Ханна

Зоря і Динамо свій очний поєдинок розпочали без зайвої розвідки. Уже на старті зустрічі луганці та кияни продемонстрували, що значну ставку в цьому матчі роблять на гру флангами. Для початку Де Пена з лівого флангу атаки "біло-синіх" небезпечно прострілював (Чеберко виніс), а потім класно навісив на Бурду з кутового, але центрбек не зумів влучити по м'ячу.

Зоря – Динамо – відео голів

Підопічні Віктора Скрипника у відповідь втекли в контратаку, в якій Кочергін підключив Михайліченка на фланзі, той адресував передачу в штрафний майданчика, а Громов небезпечно пробив головою після скидки Юрченка – над воротами. У ці хвилини Зоря перехопила ініціативу та впевнено, по-господарськи, "катала" м'яч з флангу на фланг, позначаючи власний контроль над грою. Щоправда, без моментів.

Зоря – Динамо: онлайн-трансляція матчу Прем'єр-ліги

На 9-й хвилині Динамо круто втекло в контратаку, яка дивом не закінчилася голом: Гармаш після силової боротьби підхопив м'яч на правому краї оборони, прокинув вперед на Циганкова, а Віктор ювелірною передачею вивів на побачення з Шевченком люксембуржця Жерсона – Родрігес вирішив зіграти на техніку й прогадав, оскільки м'яч після його удару розминувся зі стійкою.

Трохи хаотичний футбол від обох команд, особливо в обороні, несподівано завершився на 18-й хвилині. Де Пена таки досягнув свого, коли чудовий навіс уругвайця з флангу впевненим ударом головою замкнув Жерсон – 1:0, а Чеберко та Абу Ханна лише розвели руками, висловивши претензії одне одному.

Луганці, однак, відразу могли відігратися. Це Хомченовський вчасно підключився до атаки й потужно пробив із льоту, але Бойко парирував ногою його удар. "Біло-сині" відповіли своїм моментом, який повинен був завершитися голом – Циганков відмінно виконав штрафний, перегравши Шевченка, та його запізнілий сейв створив для арбітрів ілюзію, що м'яч не перетнув лінію воріт повністю. Втрачений Динамо гол-фантом вкотре нагадав про якусь міфічну присутність VAR в УПЛ.

Та все ж Динамо зуміло забити вдруге. Буяльський на 36-й хвилині пасом знайшов Де Пену у вільній зоні, а уругваєць потужним пострілом "прошив" кіпера луганців. За іронією долі, не обійшлося без помилки арбітрів і тут. Стоп-кадр повтору красномовний – Де Пена в момент передачі був в офсайді.

Зоря знову могла забити в атаці у відповідь, але Юрченко та Громов не змогли розібратися, як пробити Бойка з кількох метрів після хорошої скидки Будківського. Однак, на перерву господарі пішли з голом в активі. На 42-й хвилині Михайліченко сильно пробив з-за меж карної зони, голкіпер киян невдало відбив перед собою, і Громов без зайвих проблем добив метрів із 10-ти – 1:2 після перших 45 хвилин.

На другий тайм луганці вийшли сповнені бажання зрівняти рахунок. Хлопці Скрипника активно стартували й спробували застати "біло-синіх" зненацька. Натомість на поле повернувся хаос – команди намагалися відповідати атакою на атаку, проте особливого конструктиву попереду забезпечити не могли.

Поступово Динамо повернуло м'яч під свій контроль, а Зоря сконцентрувалась на спробах упіймати киян на контратаці. Це могло принести свої плоди на 62-й хвилині, але Громов не зміг "протиснути" Миколенка на підступах до штрафного майданчика. А підключення Хомченовського з ударом заблокували оборонці.

"Динамівці" могли зняти всі запитання щодо переможця на 69-й хвилині, коли отримав право на штрафний. Бити взявся Циганков і ледь не оформив ще один гол-фантом – м'яч після класного удару влучив у перекладину, відбився у лінію воріт і вилетів у поле.

Для Зорі запахло смаженим, тому луганці вчасно перехопили ініціативу. І ось вже Бойку довелося демонструвати дива реакції, коли Хомченовський із рикошетом пробив зі штрафного. Та вже в наступному епізоду й кіпер "біло-синіх" виявився безсилим: Кабаєв, як виявилося, на щастя, невдало зреагував на подачу з кутового, м'яч полетів до Абу Ханни й німець фантастичною бісіклетою пробив у дальній кут воріт Динамо – 2:2!

Впіймавши кураж, луганці буквально полетіли вперед і кілька разів були близькими до того, щоб вирвати 3 очки. Зокрема, на 87-й хвилині Будківський замикав дальню стійку, але промахнувся. А ще за дві хвилин він же міг ховати киян, та його удар метрів із 11-ти самовіддано заблокував Миколенко.

Отже, нічия на користь конкурентів Зорі та Динамо в чемпіонаті. Так, луганці залишилися на 3-му місці (11 очок після шести матчів), а Динамо піднялося на 5-ту сходинку (8 балів після 5-ти поєдинків). Відрив від Шахтаря майже космічний – у донеччан вже 18 пунктів.

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Зоря – Динамо: анонс матчу УПЛ
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