Шахтер – Заря: анонс матча УПЛ

В рамках 7-го тура УПЛ Шахтер принимает Зарю. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

К центральному матчу 7-го тура УПЛ Шахтер подходит в инфернальный форме. Подопечные Луиша Каштру выиграли все шесть предыдущих матчей (в том числе и Классическое), наколотили 19 голов, пропустили только три, а также добавили к своей атаке Евгения Коноплянку. Даже новый центрбэк Витао, пока выступающий за молодёжку, отметился забитым мячом уже в дебютном матче. Кроме того, "горняки" прекрасно зарекомендовали себя во время паузы на квалификацию Евро-2020: Марлос выполнил 1+1 по системе гол+пас с Литвой, Соломон сделал два ассиста за сборную Израиля, а Коноплянка с Мораесом были близки к голам в поединке против Нигерии.

Под руководством Луиша Каштру "оранжево-чёрные" выглядят сильнее и интереснее, чем во времена Паулу Фонсеки. Команда португальца в УПЛ часто позволяла себе бить баклуши, заводясь только после появления реальных проблем – а они появлялись регулярно. Сейчас же бразильцы практически не позволяют себе таких вольностей, хотя вне футбольного поля с ними непросто.

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Сама система игры выглядит сложнее: Шахтер гибко перестраивается между схемами 4-2-3-1 или 4-3-3 и часто действует несимметрично, сильно перегружая одни зоны и оголяя другие. Хитрыми перемещениями чемпионы создают себе пространство – украинские середнячки просто не готовы к таким задачам. Кроме того, никто не может сдержать темп, который задаёт донецкий коллектив. Словом, прямо сейчас тягаться с "горняками" в УПЛ невероятно трудно.

Заря кажется последним бастионом, которому по силам остановить донецко-бразильского монстра. Да и вообще – команда Виктора Скрипника на старте чемпионата является едва ли не самым интересным со всех точек зрения. Начав сезон в середине июля, луганчане всего за месяц прошли путь от "ватоката" с Будучностью до триллеров с Эспаньолом и Динамо. Всего за месяц беспощадная критика за слабость позиционных атак при игре 11 на 9 изменилась на тотальный восторг от скоростного агрессивного футбола и подъёма на третью позицию в УПЛ. Десна опережает Зарю по разнице голов, но именно "мужики" являются истинно второй командой чемпионата – прямо сейчас это справедливо как по очкам, так и по игре.

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Впрочем, минусов в футболе луганчан достаточно. В первую очередь, следует отметить проблемы в обороне – в последних трёх матчах Заря пропустила семь мячей, половина из которых точно была необязательной, став следствием банальных действий соперника. В УПЛ же команда Виктора Скрипника пропустила от всех команд, кроме Ворсклы и Карпат, однако там защитникам откровенно повезло.

В атаке с приходом Русина всё стало веселее – Назарий забил 4 гола и сделал 2 ассиста в последних шести матчах (включая со сборной), став лучшим футболистом УПЛ в августе. Впрочем, пугает реализация Будковского – на его счету всего 1 гол при 8 поединках в основе. Пока у Заре кроссы будут одним из основных элементов завершения атаки, место Филиппа в основе выглядит железным, однако в игре против Шахтера его сбитый прицел может сильно подвести. Много шансов отличиться "горняки" не дадут.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Заря провела 42 матча против Шахтера, отпраздновав победу лишь в пяти встречах. 36 поединков выиграли "горняки" и лишь однажды команды разошлись ничьей – в Харькове в октябре 2018-го (1:1). Статистика УПЛ: 40 матчей, 34 победы Шахтера, 5 выигрышей Зари, 1 ничья.

2. Общий счёт противостояния – 106:27 в пользу Шахтера. В рамках УПЛ – 100:24.

3. Заря самое большое количество голов в одном матче УПЛ пропустила именно от Шахтера – 7 мячей.

4.Шахтар не знает поражений в УПЛ с 11 августа 2018 года уже 35 матчей подряд: +30= 5.

5. Заря может сыграть 150-й матч в чемпионатах без пропущенных голов.

6. Голевая серия Зари с 26 мая продолжается в УПЛ 8 матчей – 13 мячей.

7. С 26 мая этого года игроки Шахтера менее 2-х голов за матч в УПЛ не забивают – 8 игр.

Кадровая ситуация

Шахтеру не удалось избежать кадровых потерь. Из-за травмы Давида Хочолавы Луиш Каштру взял на игру только четырех защитников, а кроме грузина в лазарете остаются Пихалёнок и Малышев. Все остальные готовились к матчу против Зари с улыбками на лицах. Сборники, включая Мораеса с Коноплянкой, работали в индивидуальной группе – похоже, повреждение Жуниора в поединке против Нигерии оказалось несерьёзным, а Евгений готовится к выходу на поле. Интересно, что на фото с тренировок трудно найти Тайсона – и это является главной интригой. Если "горняки" продолжат воспитательный процесс, то на Коноплянку можно ожидать даже в старте, однако более вероятным кажется его появление после перерыва.

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Кадровая ситуация Зари также выглядит стабильно. Дисквалифицированных нет, а из лазарета вышли Лунёв и Вернидуб. Они только-только вернулись к тренировкам, поэтому их появление в основе остаётся под большим вопросом – впрочем, учитывая проблемы луганчан с обороной, в выход Виталия верится чуть больше. Единственной потерей "мужиков" стал Силас, который после нескольких недель тренировок с дублем таки покинул клуб. Официально речь идёт об аренде в израильский Ирони, но тон прощания бразильца в инстаграме говорит о том, что его история в Заре завершена.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Заря

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Патрик, Степаненко – Тете, Марлос, Соломон – Мораес

Заря: Шевченко – Тимчик, Абу Ханна, Вернидуб, Михайличенко – Иванисеня – Кочергин, Юрченко, Хомченовский – Громов, Русин

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Для Зари матч против Шахтера в последние годы превратился в главное дерби, в котором битву начинают руководители, а заканчивают чиновники из УПЛ и УАФ. На поле также царит жёсткая борьба – вспомнить хотя бы жесткий фол Харатина против Тайсона, после которого "горняки" устроили настоящий скандал. Качественного футбола в этих поединках также достаточно: год назад "мужики" вырвали на ОСК Металлист ничью (1:1), а легендарную победу в Запорожье с двумя голами в компенсированное время луганчане не забудут никогда – как и перестрелку со счётом 3:4 в Кубке. Нервными были и минимальные выездные победы дончан в прошлом чемпионате, однако дома они устроили Заре разгром – 3:0.

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Проблема "мужиков" заключается в том, что нынешний Шахтер не является той командой, отдающей очки только из-за достойного сопротивления соперника. Показательным в этом плане стал матч против Александрии – "желто-чёрные" справедливо взяли первый тайм, однако во втором пропустили три гола. Классическое дерби в Киеве также проходило для "горняков" не в лучшем ключе, но они и там одержали победу. Конечно, прямо сейчас Заря выглядит посильнее/поинтереснее, чем эти коллективы, однако в набор очков подопечными Виктора Скрипника не верится. С такими проблемами в центре обороны тягаться с атакой Шахтера просто невозможно – по крайней мере, в теории.

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