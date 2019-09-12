"Зайшов, як до себе додому", — Коноплянка розповів про адаптацію у донецькому клубі

Колишній півзахисник німецького Шальке Євген Коноплянка, презентація якого відбулась сьогодні у Києві, поділився враженнями від перших днів перебування у Шахтарі.

"Жодної адаптації немає. Насправді, я зайшов як до себе додому. Мораєс, Тайсон, Марлос – вони мене познайомили з усіма бразильцями. Це дуже добрі і відкриті люди.

Коноплянка пояснив, чому обрав 15-й номер у Шахтарі

Англійською хтось говорить. Зрозуміло, що більшість португальською. Я намагаюсь пригадати свою іспанську... Трохи виходить спілкуватися. Що стосується українців, то це моя сім'я – збірна України. Не можу когось виділити, тому що з усіма в добрих стосунках", – розповів Коноплянка клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, 2-го вересня 2019 року донецький Шахтар оголосив про підписання Коноплянки. За інформацією ЗМІ, Шальке отримав за свого вінгера 1,5 млн євро.

Коноплянка в Шахтарі: Зрада філософії та проблема для збірної України, або 4 перестороги найгучнішого трансферу літа