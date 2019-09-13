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Тете: Динамо перебуває на одному рівні з Олександрією та Зорею

09:15 1222 Читать на русском
Тете: Динамо перебуває на одному рівні з Олександрією та Зорею
Тете / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тете поділився думкою про рівень команд УПЛ.

"Упевнений, якщо перенести Шахтар в чемпіонат Бразилії, ми б і там стали чемпіонами.

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Динамо – команда з іменем. Можливо, вони переживають не найкращий момент, але нам не варто розслаблятися. Зоря і Олександрія ні чим не поступаються Динамо. Думаю, це команди приблизно одного рівня", – розповів Тете в інтерв'ю журналу Футбол.

Зазначимо, що Тете провів 4 матчі у складі Шахтаря в цьому сезоні, відзначившись 2 забитими голами.

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Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Зоря Зоря Олександрія Олександрія Тете Тете
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