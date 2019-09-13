Вітао дебютував за молодіжну команду Шахтаря забитим голом

Захисник Шахтаря Вітао відзначився забитим голом у дебютному матчі за молодіжну команду "гірників".

Новоспечений захисник Шахтаря Вітао зіграв у матчі молодіжної команди "гірників" проти Зорі.

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На 56-й хвилині бразилець забив другий гол у матчі. Додамо, що гра завершилась впевненою перемогою Шахтаря з рахунком 3:0.

Нагадаємо, захисник збірної Бразилії U-21 перебрався до Шахтаря в останній день трансферного вікна з Палмейраса, де виступав переважно у молодіжній команді. Сума трансферу склала 4 млн євро.

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Дебютний гол Вітао у формі Шахтаря: