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Сілас зворушливо попрощався із Зорею

08:24 877 Читать на русском
Сілас зворушливо попрощався із Зорею
Сілас (праворуч) / фото ФК Зоря

Півзахисник Зорі Сілас, який продовжить кар'єру в Хапоелі Кір'ят-Шмоні, попрощався із луганським клубом.

"Я залишаю тут мою подяку луганській Зорі, а також усім співробітникам клубу, велике спасибі всьому тренерському штабу, з яким я мав можливість працювати протягом останніх двох років.

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Дякую за довіру до мене, де, слава Богу, я завжди мав чудові умови для того, щоб бути у відмінній формі. І також особливо висловлюю мою подяку всім нашим фанатам, які завжди були на нашому боці, я буду продовжувати вболівати разом з вами, щоб ви пережили неймовірні емоції з командою", – поділився Сілас в своєму дописі в Instagram.

Нагадаємо, Сілас проведе сезон 2019/20 за Хапоель Кір'ят-Шмона на правах оренди, ізраїльський клуб також матиме право викупу гравця по завершенні угоди.

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Я оставляю здесь мою благодарность @zoryaluhansk, также всем сотрудникам клуба, большое спасибо всему тренерскому штабу, с которым я имел возможность работать в течение последних двух лет, спасибо за доверие ко мне, где, слава Богу, я всегда имел превосходные условия для того, чтобы быть в отличной форме. И также особенно выражаю мою благодарность всем нашим фанатам, которые всегда были на нашей стороне, я буду продолжать болеть вместе с вами, чтобы вы пережили невероятные эмоции с командой! #gozarya #blackwhite ️️

Допис, поширений Silas Araujo (@_araujosilas)

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Теги
Зоря Зоря Хапоель Кір'ят-Шмона Хапоель Кір'ят-Шмона Сілас Сілас
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