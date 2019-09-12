Сілас зворушливо попрощався із Зорею

Півзахисник Зорі Сілас, який продовжить кар'єру в Хапоелі Кір'ят-Шмоні, попрощався із луганським клубом.

"Я залишаю тут мою подяку луганській Зорі, а також усім співробітникам клубу, велике спасибі всьому тренерському штабу, з яким я мав можливість працювати протягом останніх двох років.

Сілас став гравцем Хапоеля Кір'ят-Шмона

Дякую за довіру до мене, де, слава Богу, я завжди мав чудові умови для того, щоб бути у відмінній формі. І також особливо висловлюю мою подяку всім нашим фанатам, які завжди були на нашому боці, я буду продовжувати вболівати разом з вами, щоб ви пережили неймовірні емоції з командою", – поділився Сілас в своєму дописі в Instagram.

Нагадаємо, Сілас проведе сезон 2019/20 за Хапоель Кір'ят-Шмона на правах оренди, ізраїльський клуб також матиме право викупу гравця по завершенні угоди.

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