Шахтар – Динамо: анонс матчу УПЛ

В рамках 14-го туру УПЛ Шахтар приймає Динамо. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Шахтар – Динамо

3 листопада, 17:00, Харків, ОСК "Металіст"

Головний арбітр: Віталій Романов (Дніпро)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Класичне дербі – головний матч українського чемпіонату. Не найбільш пекельне, але неймовірно принципове протистояння рідко завершується без скандалів, адже рівень відповідальності просто неймовірний – особливо зараз. Для Динамо вирішується доля подальшої боротьби за золото, адже відставання від Шахтаря становить вже п'ять очок – такий розрив кияни наразі не в силах відіграти. У донеччан своя мотивація: за останні півтора роки вони провели проти "біло-синіх" сім матчів, вигравши лише один та програвши п'ять. Є й фактор особистого протистояння: Жуніор Мораєс знову зустрінеться з екс-партнерами з Динамо та, можливо, знову не отримає рукостискань, а Паулу Фонсека матиме шанс вперше переграти Хацкевича у чемпіонаті. Словом, поєдинок обіцяє бути цікавим.

Шахтар – Динамо: прогноз на матч 14 туру УПЛ

Класичне дербі – головний матч українського футболу

Шахтар підійшов до Класичного у блискучій формі, за весь сезон втративши очки лише двічі – у скандальному поєдинку проти Зорі та із самим Динамо у 3-му турі. Проти команд УПЛ "помаранчево-чорні" грають із відчутним запасом, часто застосовуючи ротацію та даючи супернику створювати моменти навіть на власному полі. Щоправда, останні виникають не тільки через розслабленість чемпіона, а й через непереконливу гру його захисників – особливо центральних. Дана ланка, ймовірно, є єдиною, в якій кияни не поступаються, але загалом Шахтар на їх фоні виглядає клубом з іншої планети. Втім, коли лідерів-бразильців вдається нейтралізувати, то картина стає набагато рівнішою.

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Динамо – андердог протистояння з Шахтарем

Динамо після переможного дербі у серпні вважалося якщо не фаворитом на чемпіонство, то точно реальним претендентом – настільки переконливо виглядали "біло-сині" й настільки ж невпевнено грав Шахтар. Втім, дуже швидко успіх змінився на провал кваліфікації ЛЧ та шестиматчеву серію без перемог, хоча кияни змогли піднятися, виграти п'ять поєдинків поспіль та майже наздогнати "гірників". Різниця очок перед дербі мала б становити всього два пункти, однак після сенсаційної поразки Львову тиждень тому вона збільшилась до п'яти. В цьому фіаско за тур до вирішальної гри – вся суть нинішнього Динамо. Втім, невдача може зіграти на користь команді Хацкевича, адже їй більше нічого втрачати – в разі програшу шанси на золото будуть втрачені. Геройствувати вона вміє – доведено Ренном.

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Статистика протистояння та цікаві факти

1. Матчі Динамо та Шахтаря у чемпіонаті відзначаються непоступливістю обох команд – з 13 останніх поєдинків лише два завершились виграшем однієї з команд з перевагою у два і більше м’ячів.

2. В останніх 5 Класичних дербі, що відбулися в УПЛ, Динамо виграло 4 гри та одного разу зіграло у суху нічию. Остання поразка киян у дербі в чемпіонаті відбулася аж у квітні 2017 року.

3. В останніх 5 Класичних дербі, що відбулися в УПЛ на полі Шахтаря, Динамо виграло 3 рази та оформило по одній нічиї та поразці.

4. Олександр Хацкевич у чемпіонаті ще жодного разу не програв Паулу Фонсеці – 5 матчів, 4 перемоги, 1 нічия. Паулу Фонсека виграв у свого візаві лише один фінал Кубку та один Суперкубок України.

5. Найрезультативніший матч чемпіонату між командами відбувся у грудні 2016 року, коли гра завершилась з рахунком 3:4.

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Кадрова ситуація

Головною втратою Шахтаря перед Класичним дербі, ймовірно, стане Марлос, відновлення якого проходить неідеально. Під питанням знаходиться участь у матчі Фернандо, який зазнав пошкодження у кубковій грі з Олімпіком і провів вчорашнє тренування за індивідуальною програмою. Крім того, дискваліфікацію продовжує відбувати Олеранважу Кайоде. Натомість, Тарас Степаненко та Тайсон працювали разом у загальній групі – схоже, вони залікували свої травми та зможуть вийти на поле.

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Тайсон відновився від травми коліна й зможе зіграти проти Динамо

Динамо точно не може розраховувати на допомогу Артема Бєсєдіна, у якого травма ахілла, але це єдина проблема киян із лазаретом. Головною втратою для "біло-синіх" є дискваліфікація основного центрального захисника Тамаша Кадара, який занадто емоційно виказував незгоду з рішеннями арбітра у Полтаві. Всі інші гравці готувалися до Класичного у штатному режимі.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Динамо

Шахтар: Пятов – Матвієнко, Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі – Степаненко, Майкон – Нем, Тайсон, Болбат – Мораєс

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Шабанов, Сідклей – Шепелєв, Буяльський – Морозюк, Гармаш, Циганков – Вербіч

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Шахтар до травм своїх лідерів був однозначним фаворитом дербі, але нині все виглядає не дуже райдужно. Формально втрати донеччан не дуже й широкі, однак слід враховувати, що Тайсон тільки-но повернувся після важкого ушкодження коліна – а такі травми негативно позначаються на швидкісних якостях футболістів; крім того, відновлення вийшло явно форсованим, а це означає ризик рецидиву й ставить обмеження щодо тривалості знаходження на полі. Не менш критичною є дискваліфікація Кайоде, адже Жуніору Мораєсу не буде альтернативи – а у минулому дербі кияни його закрили зразково. Словом, "гірники" вкрай залежні від гри своїх лідерів як на стадії організації атак, так і на стадії їх завершення.

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Динамо може зачепитися за нічию у Класичному

Динамо дуже непогано виглядає в статусі андердога: команда вміє терпіти, боротися та в'язати гру, але слабко виглядає у позиційних атаках. Звісно, без Тамаша Кадара буде набагато складніше оборонятися, але ця втрата виглядає не настільки страшно, як травма Марлоса для Шахтаря. Завдання "біло-синіх" на матч не таке вже й складне – киян, в принципі, влаштує і нічия, адже попереду цілих вісім турів другого кола та ще два поєдинки проти Шахтаря. Той факт, що за цей час очки можуть втратити не тільки "гірники", ніхто з київської сторони в разі нічиї сьогодні не згадає. Ймовірно, якось так матч і завершиться: у донеччан занадто серйозні негаразди зі складом та грою проти команди Хацкевича, а у динамівців – проблеми з атакою, але непоганий захист та занижені цілі.

Михайло Юхименко, Футбол 24.