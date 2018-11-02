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Шахтар – Динамо: прогноз на матч 14 туру УПЛ

09:58 215 Читать на русском
Шахтар – Динамо: прогноз на матч 14 туру УПЛ
Шахтар – Динамо: прогноз на матч 14 туру УПЛ 3.11.2018

Динамо спробує скоротити відставання від Шахтаря у матчі 14 туру УПЛ. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч 14 туру української Прем'єр-ліги Шахтар – Динамо відбудеться 3 листопада на ОСК Металіст. Гра розпочнеться о 17:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Фаворитом матчу букмекери вважають господарів. Фахівці William Hill на перемогу "гірників" пропонують коефіцієнт 1,70. Нічия та звитяга Динамо оцінюються більшим коефіцієнтом – 3,50 і 4,40 відповідно.

Авторитетна контора Bwin має схожу думку. Перемога Шахтаря оцінюється коефіцієнтом 1,72, нічия – 3,40, а на перемогу киян контора дає коефіцієнт 4,50.

Україна14 тур

Шахтар - Динамо: Субота 03 листопада 2018

Шахтар
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