Шахтар – Динамо: прогноз на матч 14 туру УПЛ

Динамо спробує скоротити відставання від Шахтаря у матчі 14 туру УПЛ. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".
Матч 14 туру української Прем'єр-ліги Шахтар – Динамо відбудеться 3 листопада на ОСК Металіст. Гра розпочнеться о 17:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.
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Фаворитом матчу букмекери вважають господарів. Фахівці William Hill на перемогу "гірників" пропонують коефіцієнт 1,70. Нічия та звитяга Динамо оцінюються більшим коефіцієнтом – 3,50 і 4,40 відповідно.
Авторитетна контора Bwin має схожу думку. Перемога Шахтаря оцінюється коефіцієнтом 1,72, нічия – 3,40, а на перемогу киян контора дає коефіцієнт 4,50.