Шахтар – Динамо: шанс Фонсеки зламати неприємну тенденцію та ідеальна знахідка для Хацкевича

Шахтар і Динамо зустрінуться на ОСК Металіст у центральному матчі 14 туру української Прем'єр-ліги. Шукаємо відповіді на головні запитання перед черговим Класичним.

Фонсека зможе вперше здолати Хацкевича в УПЛ?

Паулу Фонсека ще жодного разу не обіграв Олександра Хацкевича в чемпіонаті – 4 поразки та нічия з одним забитим голом (з пенальті). До якогось моменту португальця захищали фразою про те, що на титульні матчі (Кубок і Суперкубок) його команда збирається і перемагає, а в УПЛ, мовляв, все можна розв'язати на дистанції та не варто сприймати звичайне Класичне поєдинком року, як це робить Динамо.

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Аргумент і так був сумнівним, а після цьогорічного Суперкубка взагалі втратив будь-яку актуальність. Якщо з Фредом, Феррейрою та Бернардом можна було говорити про гру Шахтаря впівсили, то новий склад "гірників" ще не готовий обігрувати Динамо. Принаймні не був готовий досі. Яка ситуація з новими ідеями проти Динамо в Фонсеки зараз – велике питання.

Жоден попередній матч сезону не міг відповісти, адже з киянами Шахтар стає зовсім іншою командою, де його сильні сторони не працюють. Складається враження, що Фонсека не готує нічого особливого на Динамо, намагаючись виїхати на класі своїх підопічних за рутинними лекалами, але рівень футболістів у біло-синій формі все ж вимагає родзинки та нових ідей, як і матчі єврокубків.

Яким буде склад і тактика Шахтаря?

Донецька команда має серйозні проблеми зі складом. Участь лідерів атаки команди Тайсона та Марлоса в поєдинку з Динамо під питанням. І хоча перший з них майже напевне отримає ігровий час, а другий – потрапить, скоріш за все, в заявку, бразильці все одно будуть далекі від оптимальної форми. Тайсон зайвий раз не ризикуватиме здоров'ям, уникаючи підкатів, а Марлос не матиме навіть своєї звичної посередньої швидкості.

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Ставка на Болбата, Коваленка, Нема, Тотовицького, Фернандо (в кубковій грі травмувався) в останніх зустрічах показала, що за таких умов є відчутні проблеми зі створенням моментів: 1.57xG проти Олімпіка, який третину матчу провів у меншості, 2.6xG проти найгіршої команди УПЛ Арсенала-Київ і 1.2xG проти Манчестер Сіті, де не було навіть натяку на шанси нав'язати боротьбу. Знову ж таки, не можна порівнювати інші матчі та дуелі проти Динамо – це зовсім інший світ. Але тут мова не про це.

Шахтар в основному грає з киянами першим номером і часто стає на ті ж граблі. Футбол з позиції сили трійкою атакувальних хавбеків Нем-Коваленко-Болбат, коли в опорній зоні не буде травмованого Степаненка (Тараса все ж мають поставити на ноги до суботи), ризикує перетворитися на фіаско. Можливо, варто скористатися ситуацією і підготувати іншу тактику, яка трішки нівелює відсутність ключових футболістів.

Хацкевич набере новий кредит довіри?

Головний тренер Динамо у складному становищі, однак матч з Шахтарем – найкраще, що могло з ним трапитися в цей момент. Не дивуйтеся, саме так. Для Олександра Хацкевича це ідеальний шанс отримати новий кредит довіри у вболівальників (перед президентом Динамо, схоже, цей кредит і так невичерпний).

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Команда білоруського фахівця в поєдинках з Шахтарем не просто уникає бездумного "автобуса" на власній половині, а демонструє непоганий футбол. Причина не тільки в зручному стилі гри суперника. Практично в кожному з попередніх Класичних Олександр Хацкевич приймав цікаві рішення, які ставили Шахтар у глухий кут.

Наприклад, несподіваний вихід Шепелєва під нападником з чітким завданням вимкнути з гри Фреда, чи поява Корзуна під центрхавами, який вирішив проблему великих розривів між лініями. Були невдалі експерименти з Кадарем, якого після тривалого простою "відвозили" в Кубку, але загалом білоруський тренер шукає козирі, створює їх.

От і тепер хотілося би побачити щось цікаве. Особливо в центрі півзахисту, який восени виглядає кульгавою неповороткою і безідейною структурою. Поява Шапаренка після того, як він відчутно виділявся на фоні партнерів у Кубку? Можливо.

Наставник Динамо не має, що втрачати – до зими керівництво його навряд чи відправить у відставку. Поразка нічого не змінить (якщо не говорити серйозно про турнірну таблицю, де розрив складає 5 очок), Шахтар зі своїми проблемами розгром ніяк не оформить, а позитивний результат лише покращить ставлення вболівальників. Це знахідка для Хацкевича. Для глядачів також – має бути цікаво.

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