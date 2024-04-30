У тренерській кар'єрі Сема Аллардайса не було трофеїв, однак він все одно зумів залишити свій слід в історії АПЛ. Епатажний тренер ніколи не ліз за словом у кишеню та відзначається чудовою самоіронією.

Впродовж тренерської кар'єри Сем Аллардайс очолював 7 клубів АПЛ – Болтон, Ньюкасл, Блекберн, Вест Хем, Сандерленд, Крістал Пелас, Евертон та Вест Бромвіч. Це абсолютний рекорд англійського чемпіонату, який навряд чи похитнеться найближчим часом.

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У 2016 році Сем навіть ненадовго очолив збірну Англії, хоча особливо яскравим перформансом не запам'ятався. Здебільшого він стояв на тренерському містку кризових команд або міцних середнячків, які не хапали зірок з неба та мали просто зберегти прописку в найвищому дивізіоні. Та Сем все одно знайшов шлях до сердець вболівальників – його цитати розліталися заголовками швидше, ніж заяви прем'єр-міністра.

Мені більше пасують Інтер або Реал, ніж Болтон чи Блекберн. Я б легко вигравав з ними трофейні дублі. З Челсі або МЮ я зроблю те саме, взагалі не проблема.

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На питання про "автобуси" у матчі з лідерами він теж мав, що відповісти.

Захищатися – це мистецтво, про це всі забули.

До переходу найкращих гравців в імениті команди він ставився по-філософськи.

"Зрозуміло, що втрачати гравців боляче, ще й посеред сезону. Але футбол тепер – це великий бізнес-консорціум, нічого не вдієш. Всі шукають найкращих гравців, і хто має гроші, то їх і отримує".

Коли Сем залишався без роботи, то набивав собі ціну та заявляв, що так і мало бути згідно з його планом. Трішки спойлера до наступної цитати – ніяким мандрівником Аллардайс ніколи не був.

"Ой, ви знаєте, поки я молодий, то хочу насолодитися життям, побути із сім'єю, дітьми, онуками. І подорожувати. О так, подорожувати. Без усього цього тиску, коли ти менеджер. Але якщо будуть пропозиції – що ж, завжди цікаво поговорити".

До речі, у четвер, 2 травня, відбудеться лондонське дербі між Челсі та Тоттенхемом. Ліцензійний букмекер GGBET пропонує коефіцієнт 2,2 на перемогу команди Михайла Мудрика, яка гратиме за підтримки Стемфорд Брідж. Виграш "шпор" оцінюється коефіцієнтом 2,87. Якщо ж у дербі буде нічия, ставка помножиться на 4,24.

Футбольні амбіції Аллардайса відповідали амбіціям команд, які він тренував.

Слухайте, наще завдання просте – не пропустити найбільше голів, щоб не опинитися у нижній трійці. Забити стільки, щоб опинитися у верхній трійці, ми точно не зможемо, тому не розпорошуємося і працюємо за планом.

Дуже ревно Сем захищав англійських тренерів, адже запрошення здебільшого отримують іноземні фахівці.

Гей, пора вже щось з цим робити. Британських тренерів клуби АПЛ та Чемпіоншипу навіть на співбесіду не кличуть. А потім ми плачемо, що немає кому збірну Англії очолити.

І головне – Сем вчив ніколи й ні за що не здаватися.

Неважливо, які труднощі перед вами постали, важливо, як ви через них пройдете та який багаж уроків візьмете з собою. І коли одного дня ви будете не бідкатися через нову проблему, а подумаєте: "О, новий виклик! Цікаво", саме тоді ви станете на шлях до успіху.