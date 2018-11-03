Олійник: Динамо у разі програшу Шахтареві матиме мізерні шанси на чемпіонство

Екс-півзахисник київського Динамо Денис Олійник, який зараз виступає за фінський СІК, поділився очікуваннями від Класичного.

"Киянам поступатися не можна, тому що в разі поразки, шанси на чемпіонство будуть мізерні. Упевнений, з боку Динамо буде божевільний настрій, футболісти будуть віддаватися грі, адже вони прекрасно розуміють, як їм потрібні три очки.

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У Шахтаря є кадрові проблеми: відсутність Тайсона і Марлоса – лідерів команди, які створюють все попереду. Це зіграє на руку Динамо", – сказав Олійник в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Матч 14 туру УПЛ Шахтар – Динамо відбудеться завтра, старт гри – о 17:00.

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