Нарешті ми зможемо дивитись на верхню половину таблиці без урахування фактору незіграних матчів. Сьогодні обидва гранди закриють цей гештальт. Динамо дістався легший суперник – Верес, а не Чорноморець, як у Шахтаря. Але й більш вмотивований.

"Народному клубу" треба чіплятись за позитивний результат, адже вони тримаються у зоні перехідних матчів. Від прямого вильоту їх відділяє всього одне очко. Так, попереду ще матчі з двома головними аутсайдерами, тож можлива поразка від киян не повинна стати критичною – але при такій щільності таблиці кожен бал матиме значення.

Рівняни небезпечні не тільки через високу вмотивованість (посилену можливим преміюванням з боку Шахтаря). Команда Олега Шандрука в принципі досить симпатична – вона намагається активно працювати з м'ячем, одразу вступає у контрпресинг і дисципліновано тримається в середньому та низькому блоці. Настільки дисципліновано, наскільки це взагалі можливо при нинішньому кадровому наповненні.

Все це дозволило втримати нічию з Динамо два місяці тому. Основною ідеєю Вереса в тій грі стало створення максимально незручних умов для Шапаренка, Андрієвського та Бражка – їх вдалося витиснути в низькі позиції й перевантажити завданням. У завершальній же 30-хвилинці, вимотавши "біло-синіх", рівняни почали вантажити м'яч у штрафний. І це спрацювало.

Чи спрацює зараз? Можливо, враховуючи відсутність Шапаренка – головний футболіст у нинішньому Динамо. Без нього якість просувань проти блоку Вереса може бути ще гіршою, ніж у березні. З іншого боку, зараз є Буяльський і Ярмоленко, та й на інших позиціях кадрова глибина значно вища, ніж тоді у Рівному.

Що найбільш важливо, під керівництвом Олександра Шовковського динамівці виграли 13 матчів з 15-ти, уникнувши поразок. Майже половина із цих поєдинків завершилась із 3+ забитими голами "біло-синіх". За показником очікуваних голів (як і реальних) кияни є лідерами УПЛ зі значним відривом.

Так, не у всіх турах Динамо виглядало ідеально, але у команди є величезний запас міцності – не тільки кадровий, і тактичний. У киян може не піти комбінаційний футбол, однак вони здатні порвати на контратаках. Якщо складно по-всякому, то можна сподіватись на магію лідерів. Все це врятувало поєдинок з СК Дніпро-1 на вихідних – Бражко видав топовий пас, а свіжий Супряга скинув під удар Ванату. На 90-й хвилині, при грі у меншості.

Це допомогло втриматись у чемпіонських перегонах. Між обома грандами залишається чотири очки, однак вже скоро вони зустрінуться у Класичному. Динамо критично важливо триматись у перегонах хоча б до цієї битви, а значить Вересу не позаздриш. Кияни будуть заведені максимально.

Кадрова ситуація

Травмовані: Паст (Верес)

Дискваліфіковані: Шапаренко, Тимчик, Дячук – Яго

Орієнтовні склади на матч Динамо – Верес

Динамо: Бущан – Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак – Андрієвський – Волошин, Буяльський, Бражко, Кабаєв – Ванат

Верес: Когут – Балан, Курко, Сезар, Шевченко – Кучеренко, Кухарук – Дахновський, Шастал, Шарай – Мрвальєвіч

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Цілком ймовірно, що вболівальники побачать ще один інфарктний матч киян, у якому суперник зберігатиме інтригу до останніх хвилин – а "біло-сині" при цьому матимуть 3,5 моменти за гру. Навіть з Шапаренком подолати блок Вереса гранду було важко, а зараз Микола дискваліфікований.

Тим не менш, Динамо стабільно перемагає навіть за найбільш несприятливих умов. Того ж не можна сказати про Верес – у останніх п'яти турах рівняни виграли тільки раз, розгромивши Оболонь. Кривбасу й Руху вони поступились майже безнадійно, а Динамо сильніше за всі ці команди, тож ставимо на успіх підопічних Олександра Шовковського.

"Заплакав, коли ступив на українську землю": бразилець №2 для Динамо робив дублі в ЛЧ і змінив життя на 180 градусів