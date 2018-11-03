Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ

В рамках 14-го тура УПЛ Шахтер принимает Динамо. Анонс и прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Шахтер – Динамо

3 ноября, 17:00, Харьков, ОСК "Металлист"

Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Классическое дерби – главный матч украинского чемпионата. Не самое жаркое, но невероятно принципиальное противостояние редко завершается без скандалов, ведь уровень ответственности просто невероятный – особенно сейчас. Для Динамо решается судьба дальнейшей борьбы за золото, ведьотставание от Шахтера составляет уже пять очков – такой разрыв киевляне пока не в силах отыграть. У донеччан своя мотивация: за последние полтора года они провели против "бело-синих" семь матчей, выиграв лишь один и проиграв пять. Есть и фактор личного противостояния: Жуниор Мораес снова встретится с экс-партнерами по Динамо и, возможно, снова не получит рукопожатий, а Паулу Фонсека имеет шанс впервые переиграть Александра Хацкевича в чемпионате. Словом, поединок обещает быть интересным.

Шахтер – Динамо: прогноз на матч 14 тура УПЛ

Классическое дерби – главный матч украинского футбола

Шахтер подошел к Классическому в блестящей форме, за весь сезон потеряв очки лишь дважды – в скандальном поединке против Зари и с самим Динамо в 3-м туре. Против команд УПЛ "оранжево-чёрные" играют с ощутимым запасом, часто применяя ротацию и давая сопернику создавать моменты даже на своём поле. Правда, последние возникают не только из-за расслабленности чемпиона, но и из-за неубедительной игры его защитников – особенно центральных. Данное звено, вероятно, является единственным, в котором киевляне не уступают, но в целом Шахтер на их фоне выглядит клубом с другой планеты. Впрочем, когда лидеров-бразильцев удаётся нейтрализовать, то картина становится гораздо ровнее.

Шахтер – Динамо: шанс Фонсеки сломать неприятную тенденцию и идеальная находка для Хацкевича

Динамо – андердог противостояния с Шахтером

Динамо после победного дерби в августе считалось если не фаворитом на чемпионство, то точно реальным претендентом – настолько убедительно выглядели "бело-синие" и столь же неуверенно играл Шахтер. Впрочем, очень быстро успех изменился на провал квалификации ЛЧ и шестиматчевую серию без побед, хотя киевляне смогли подняться, выиграть пять поединков подряд и почти догнать "горняков". Разница очков перед дерби должна была составлять всего два пункта, однако после сенсационного поражения Львову неделю назад она увеличилась до пяти. В этом фиаско за тур до решающей игры – вся суть нынешнего Динамо. Впрочем, неудача может сыграть на пользу команде Хацкевича, ведь ей больше нечего терять – в случае проигрыша шансы на золото будут потеряны. Геройствувать она умеют – доказано Ренном.

Олейник: Динамо в случае проигрыша Шахтеру будет иметь мизерные шансы на чемпионство

Статистика противостояния и интересные факты

1. Матчи Динамо и Шахтера в чемпионате отмечаются неуступчивостью обеих команд – из 13 последних матчей только два завершились выигрышем одной из команд с преимуществом в два и более мячей.

2. В последних 5 Классических дерби, состоявшихся в УПЛ, Динамо выиграло 4 игры и однажды сыграло в сухую ничью. Последнее поражение киевлян в дерби в чемпионате состоялось только в апреле 2017 года.

3. В последних 5 классических дерби, состоявшихся в УПЛ на поле Шахтёра, Динамо выиграло три раза и оформило по одной ничье и поражению.

4. Александр Хацкевич в чемпионате ещё ни разу не проиграл Паулу Фонсеке – 5 матчей, 4 победы, 1 ничья.

5. Самый результативный матч чемпионата между командами состоялся в декабре 2016 года, когда игра завершилась со счетом 3:4.

Шахтер – Динамо: кто самый результативный, самый грубый и самый влиятельный в Классическом – неожиданные данные

Кадровая ситуация

Главной потерей Шахтера перед Классическим дерби, вероятно, станет Марлос, восстановление которого проходит неидеально. Под вопросом находится участие в матче Фернандо, который получил повреждение в кубковой игре с Олимпиком и провёл вчерашнюю тренировку по индивидуальной программе. Кроме того, дисквалификацию продолжает отбывать Олеранважу Кайоде. Зато Тарас Степаненко и Тайсон работали вместе в общей группе – похоже, они залечили свои травмы и смогут выйти на поле.

Бакалов оценил критичность кадровых потерь Динамо и Шахтера накануне Классического

Тайсон восстановился от травмы колена и сможет сыграть против Динамо

Динамо точно не может рассчитывать на помощь Артёма Беседина, у которого травма ахилла, но это единственная проблема киевлян с лазаретом. Главной потерей для "бело-синих" является дисквалификация основного центрального защитника Тамаша Кадара, который слишком эмоционально выражал несогласие с решениями арбитра в Полтаве. Все остальные игроки готовились к Классическому в штатном режиме.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Динамо

Шахтер: Пятов – Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Майкон – Нем, Тайсон, Болбат – Мораес

Динамо: Бойко – Кендзёра, Бурда, Шабанов, Сидклей – Шепелев, Буяльский – Морозюк, Гармаш, Цыганков – Вербии

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Шахтер до травм своих лидеров был однозначным фаворитом дерби, но сейчас всё выглядит не очень радужно. Формально потери донеччан не очень большие, однако следует учитывать, что Тайсон только вернулся после тяжёлого повреждения колена – а такие травмы негативно сказываются на скоростных качествах футболистов; кроме того, восстановление получилось явно форсированным, а это означает риск рецидива и ставит ограничения по продолжительности нахождения на поле. Не менее критичной является дисквалификация Кайоде, ведь Жуниору Мораесу не будет альтернативы – а в прошлом дерби киевляне его закрыли показательно. Словом, "горняки" крайне зависимы от игры своих лидеров как на стадии организации атак, так и на стадии их завершения.

Шахтер – Динамо: 4 из 5 самых острых игроков УПЛ представляют лидеров, или Антирекорд и большая проблема Фонсеки

Динамо может зацепиться за ничью в Классическом

Динамо очень неплохо выглядит в статусе андердога: команда умеет терпеть, бороться и вязать игру, но слабо выглядит в позиционных атаках. Конечно, без Тамаша Кадара будет гораздо сложнее обороняться, но эта потеря выглядит не столь страшно, как травма Марлоса для Шахтера. Задача "бело-синих" на матч не такая уж и сложная – киевлян, в принципе, устроит и ничья, ведь впереди целых восемь туров второго круга и ещё два поединка против Шахтера. Тот факт, что за это время очки могут потерять не только "горняки", никто из киевской стороны в случае ничьи сегодня не вспомнит. Вероятно, как-то так поединок и завершится: у донеччан слишком серьёзные проблемы с составом и игрой против команды Хацкевича, а у динамовцев – слабая атака, но хорошая защита и заниженные цели.

Михаил Юхименко, Футбол 24.