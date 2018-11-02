Бакалов оцінив критичність кадрових втрат Динамо і Шахтаря напередодні Класичного

Наставник ФК Львів Юрій Бакалов розповів про свої очікування від матчу Шахтар – Динамо в 14-му турі української Прем’єр-ліги.

"Дискваліфікація Кадара викликала велику дискусію, але як раз гравця цієї позиції є ким замінити. А ось травми Тайсона і Марлоса – це, на мій погляд, більш відчутні втрати.

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Все-таки за останній рік Марлос дуже високо підняв планку і продовжує її тримати. Від нього багато чого залежить. Є ротаційні моменти, начебто є хлопці, які можуть замінити, але на сьогоднішній день це більш відчутна втрата.

Думаю, що в цій очній зустрічі серія Динамо перерветься. Перевага буде у Шахтаря", – цитує Бакалова телеканал "Футбол 1".

Нагадаємо, поєдинок 14-го туру чемпіонату України Шахтар – Динамо відбудеться завтра, 3 листопада, початок о 17:00.

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