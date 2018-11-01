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Шахтар – Динамо: 4 з 5 найгостріших гравців УПЛ представляють лідерів, або Антирекорд і велика проблема Фонсеки

14:30 2859 Читать на русском
Шахтар – Динамо: 4 з 5 найгостріших гравців УПЛ представляють лідерів, або Антирекорд і велика проблема Фонсеки
Шахтар – Динамо: екс-форвард киян Жуніор Мораєс – найгостріший гравець УПЛ 2018/19
Тарас Котів Тарас Котів

Паулу Фонсека сказав, що глядачам мала дуже не сподобатись голеада в матчі Кубка України Шахтар – Олімпік (3:2). Дещо дивне твердження, зважаючи на драматургію гри, але його можна зрозуміти.

Напередодні українського Класичного аналізуємо, хто найактивніше створює очікувані голи та асисти (xG – число м'ячів, які команда/гравець має забити, враховуючи якість і кількість моментів, xA – число гольових передач за тим же принципом) в командах УПЛ 2018/19. Шахтар отримав величезні проблеми з Олімпіком (один раз поступались в рахунку, потім дозволили супернику відігратись у меншості), адже грав без 2-х найнебезпечніших асистентів сезону, а також третього надзвичайно продуктивного гравця, який входить у топ-5 найбільш гострих виконавців чемпіонату України.

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Фонсека говорив, що команда Шевчука навіть не намагалась проходити центр поля в першому таймі, а по перерві забила ледь не дивом, "не докладаючи жодних зусиль". Насправді "гірники", хоч і перемогли, показали найгірший результат сезону після Суперкубка України відразу за декількома показниками. Без Ісмаїлі, Тайсона і Марлоса Шахтар у середньому завдавав удари з відстані 20,84 метра. За даними Wyscout, лише в суперкубковому матчі з Динамо було гірше – 23,64 м. Ще одне антидосягнення – точність передач, яка впала від 2 до 5 відсотків порівняно із середньою за сезон. Подібне падіння стосується і верхових двобоїв, а також дуелей у захисті та нападі.

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Це при тому, що Олімпік з 62-й хвилини грав у меншості! До цього моменту за весь перший тайм команда Фонсеки створила 0,23 очікуваного гола, тобто суперник відіграв майже ідеально (для себе, для суперника, звісно ж, "жахливо і нудно", читай, незручно), дозволяючи відвертому фаворитові пробивати з максимально незручних позицій, з яких найчастіше не залітає у ворота.

Шахтар, Олімпік, Кубок України, xG

У другому таймі Шахтар був уже гостріший, однак переграв Олімпік зовсім на трохи за xG: 1,57 – 1,49, якщо акцентувати на ударах, які мають велику ймовірність завершитись голом. Тобто захист "помаранчево-чорних" без Ракицького та Ісмаїлі занадто багато дозволив супернику (попри те, що той "не робив спроб атакувати"), а напад мовою цифр не був таким вже й ефективним (фактично половину, 0,76 очікуваного гола приніс пенальті Жуніора Мораєса), як у цьому запевняв містер Паулу.

І тут, увага, важливий момент! Найгостріший удар, якщо забути про пенальті Мораєса, у Шахтаря завдав центральний захисник Давід Хочолава (0,23 xG, фактично подібні постріли завершуються голами раз із приблизно 4-х). Величезний мінус атакувальній лінії лідера чемпіонату. Патрік, Фернандо, Нем виступили з мізерною ефективністю, Тотовицький сумарно напрацював на 0,24 очікуваного гола. Мораєс також губиться без лідерів півзахисту і креативу. Для порівняння гольовий удар Гая мав значно вищу ймовірність завершитись голом: 0,71 гола (пенальті Білонога з 0,76 xG також винесемо за дужки). При цьому не скажеш, що у Фонсеки є якийсь серйозний вибір перед Динамо, що когось він свідомо поберіг, крім Ісмаїлі.

Переходячи до лідерів УПЛ за кількістю очікуваних голів та асистів, відзначимо, що четверо представляють наших грандів, а четверо народились у Бразилії (Марлос – натуралізований гравець збірної України, але вихований у бразильській футбольній культурі). Лише один сенсаційний новачок Бруно Дуарте з ФК Львів вибивається зі списку топчиків. Ну, або єдиний динамівець у п'ятірці найкращих Віктор Циганков.

Шахтар, Динамо, найгостріші гравців УПЛ 2018/19, Циганков, Мораєс, Марлос, Бруно

Топ-5 гравців УПЛ 2018/19 за сумарною кількістю очікуваних голів і асистів

Жуніор Мораєс (11,95) – по факту навіть більше. Бразильський форвард, який влітку змінив Динамо на Шахтар, забив 10 голів плюс віддав 4 результативні передачі. Приріст на 2 забиті м'ячі.

Бруно Дуарте (9,59) – 6 голів забито. Реалізація і самого форварда Львова (мав би забити 8 м'ячів за xG), і його партнерів бажає бути кращою.

Віктор Циганков (6,84) – забив 4 (а за якістю моментів мав шанс на 3,29), 2 рази ставав асистентом. Реалізація самого лідера Динамо на рівні, а ось партнери могли б краще розпоряджатись його пасами – із 3,55 очікуваного асисту взяттям воріт завершилось лише 2 моменти.

Марлос (5,97) – забив 7 голів, хоча очікувана кількість ледь не вдвічі менша – 3,84. Людина, якій для голів зовсім не потрібно опинитись у штрафному майданчику на ручній позиції. А своєю здатністю забивати там, де інші або не можуть, або роблять це рідко, сіє величезні проблеми захисту і воротарям суперників.

Ісмаїлі (5,24) – сам не забивав, але 6 гольових пасів віддав. При цьому партнери реалізовували їх також з величеньким плюсом – очікуваних асистів (xA) було 4,55.

Якщо захисник Шахтаря – лідер за створюваними для партнерів позиціями для найнебезпечніших ударів, то капітан "гірників" Тайсон йде на 3-му місці. Показник xA бразильського півзахисника – 3,75 асисту. Ці цифри гравці команди Фонсеки трансформували у 5 гольових пасів свого лідера. Як бачимо, знову плюсова реалізація. Тенденція.

Головна проблема Фонсеки перед Класичним все ще актуальна

У Шахтарі і близько не з'явилось альтернативи Марлосу та Тайсону. Без своїх найкреативніших гравців (серед них ще Ісмаїлі) команда Фонсеки мучиться із суперниками на зразок Олімпіка не менше, ніж Динамо, хоча й тримає результативність на добротному рівні. Наразі все виглядає так, що Марлос все ж не встигне відновитись і, а Тайсон як мінімум у заявку може потрапити, хоча наставник чемпіонів України сумнівається в тому, чи зможе він стати вирішенням для гри з Динамо.

Від ескулапів "гірників" багато в чому залежить доля всеукраїнського дербі. В останніх іграх без своїх лідерів креативу навіть на внутрішній арені Шахтар не виглядає машиною. Якщо знову доведеться обійтись без Марлоса і Тайсона, команда втратить абсолютних і безальтернативних лідерів атаки, які входять у топ-5 найкращих за очікуваними голами/асистами і загалом у чемпіонаті. Інше питання, чи зможе цим скористатись нестабільне Динамо

Кубок України1/8 фіналу

Шахтар - Олімпік: Середа 31 жовтня 2018

Шахтар
Матч завершено
3 : 2
Олімпік
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