Шахтар – Динамо: анонс матчу 1/4 фіналу Кубка України

Шахтар приймає Динамо в рамках 1/4 фіналу Кубка України. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Шахтар – Динамо

7 квітня, 17:00, Харків, ОСК "Металіст"

Головний арбітр: Максим Козиряцький (Запоріжжя)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на Футбол 24.

Вітчизняні гранди в Кубку України, зазвичай, зустрічаються на пізніх етапах турніру, але цього разу жереб звів їх на ранній стадії. Востаннє Шахтар грав проти Динамо у чвертьфіналі аж дев’ять років тому, коли ще працювала Донбас Арена, а на воротах киян стояв Станіслав Богуш. Що ж, настав час обновити історію – і особливо це стосується “біло-синіх”, адже той поєдинок у Донецьку вони програли. Як і минулорічний фінал у Дніпрі.

Шахтар – Динамо: прогноз на матч Кубка України

“Гірники” підходять до дербі у блискучій формі. У п’яти весняних матчах в УПЛ вони не пропустили жодного гола, забивши у відповідь десять – і в трьох з цих поєдинків довелося грати проти претендентів на бронзу. Команда Паулу Фонсеки розпочала рік дещо вайликувато, допускаючи купу дитячих помилок в обороні й не реалізовуючи стовідсоткові моменти, але поступово набрала хід і стала такою, якою її звикли бачити. Наразі це найсильніший український колектив – як за кадровою комплектацією, так і за більшістю статистичних показників. Втім, це ще не означає відсутність проблем.

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Навесні проти добре організованих оборон донеччани відчували певні проблеми з креативом. Так, Олександрію з Чорноморцем "гірникам" вдалося переграти лише завдяки пенальті, а мінімальну перемогу над Зорею забезпечила індивідуальна майстерність Мораєса. Крім того, команда залишається вразливою на контратаках та стандартах: Володимир Шаран, наприклад, перед матчем проти Шахтаря зізнався, що чотири переглянув поєдинки донеччан з Айнтрахтом – і недаремно, адже схожими прийомами його футболісти цілком награли на нічию.

Кияни до Класичного підходять у не менш вражаючій формі. Підопічні Олександра Хацкевича після зимової перерви виграли всі п'ять матчів чемпіонату із загальним рахунком 16:4. Не всі з них виявились прекрасними – кияни в рідних стінах катком проїхалися по Зорі та Арсеналу-Київ, але при цьому допустили величезну кількість дурних помилок з Олімпіком; в останньому ж турі вони "закамбечили" з 2:0 у Запоріжжі, однак гірше першої години цієї гри могли бути тільки розгроми від Челсі.

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Основною слабкістю Динамо залишається система керування матчем з боку тренерського штабу та нестабільна оборона, але загалом команда виглядає сильно – вона швидка, вольова та й вміє вигризати результат. Принаймні, на рівні внутрішніх змагань.

До кубкового Класичного у Динамо є два неймовірних козирі. Перший з них – Віктор Циганков, який навесні став причетним до половини забитих м'ячів киян в Україні (4 голи + 4 передачі), а також відзначився асистом з Олімпіакосом та голом за збірну. Наразі хавбек повністю виправдовує інтерес європейських скаутів, адже тільки топ-футболіст за 30 хвилин може самотужки витягнути свою команду з 0:2 у меншості до 3:2 – і тільки справжні зірки забивають такі штрафні. Щоправда, на фоні Челсі Циганков розгубився, але тоді провалилися усі його партнери.

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Іншим козирем, несподівано, є Олександр Хацкевич – ймовірно, найбільш ненависний тренер Динамо у поточному десятилітті. Більше за фанатів його повинен ненавидіти тільки Паулу Фонсека, який у дев'яти матчах проти білоруса переміг лише три рази, при цьому програвши п'ять. Щоправда, останнім часом магія Хацкевича вивітрилась: Шахтар впевнено бив киян у фіналі минулорічного Кубка та в останньому матчі чемпіонату – до речі, він проходив у Харкові. Тим не менш, той поєдинок більше вразив формою Динамо, ніж фартовим голом Коваленка в компенсований час, що лише підтверджує вміння наставника "біло-синіх" створити проблеми своєму візаві.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Шахтар та Динамо провели 14 очних матчів у Кубку України. "Гірники" виходили переможцем протистояння дев'ять разів, а кияни – лише п'ять.

2. Загальний рахунок протистояння у Кубку України – 23:12 на користь Шахтаря.

3. Динамо лише чотири рази зустрічалось з Шахтарем на стадіях Кубка України, що передували фіналу. У всіх чотирьох випадках далі проходили донеччани.

3. Лише два рази Шахтар та Динамо переводили кубкову зустріч в овертайм – у фіналі 2002-го року він приніс перемогу "гірникам" (2:3), а у фіналі 2015-го кияни дотягнули до серії пенальті й виграли її. Дана серія залишилась єдиною у кубкових Класичних.

4. У найбільш результативних кубкових Класичних дербі забивалося по п'ять голів. В обох випадках переможцем виходив Шахтар – 2:3 у 2002 році та 4:1 у 2012-му.

5. Переможна серія Шахтаря у Кубку України сягає 11 матчів, забивна – 17-ти.

6. Динамо пропускало голи у кожному з трьох останніх матчів Кубка України (по одному м'ячу від СК Дніпро-1 та Миная і два – у фіналі з Шахтарем)

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Кадрова ситуація

Шахтар відправився у Харків без Богдана Бутка, Валерія Бондаренка, Івана Ордеця та зимових бразильських новачків – лише ізраїльтянин Манор Саломон отримав місце у заявці. В ній також прописаний Марлос, однак його участь знаходиться під питанням; рішення по травматичному вінгеру приймуть ближче до початку зустрічі. Дискваліфікованих у складі "гірників" немає, але Давіт Хочолава "висить на картці" – ще одне попередження призведе до відсторонення на півфінал.

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У Динамо проблем з кадрами набагато більше. Через травми Артема Бєсєдіна та Франа Соля єдиним доступним форвардом залишається Назарій Русин, хоча попереду можу зіграти і Беньямін Вербіч. Також продовжують лікуватися Йосип Піваріч та Мікель Дуелунд, а Че-Че та Буено вже встигли продати в Бразилію – втім, дані втрати важко назвати серйозними. Крім того, прихворів Віталій Буяльський, тож його участь знаходиться під питанням. Дискваліфікованих серед киян немає, але під загрозою бану перебуває Микола Шапаренко.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Динамо

Шахтар: Пятов – Болбат, Крівцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Патрік, Степаненко – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораєс

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Буяльський, Шепелєв – Циганков, Шапаренко, Вербіч – Русин

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На Класичне дербі завжди важко давати прогноз – особливо під час кубкових зустрічей, коли навіть у найслабшій формі можна зібратися та видати матч року. Наразі заглядати у майбутнє ще важче, адже обидві команди дуже рівні: Шахтар не опустився нижче свого рівня та має у складі найкращого форварда, фулбека та атакувального хава, а Динамо зібрало під своїми кольорами найталановитішу молодь – і вона перемагає всіх в Україні. Фактор Хацкевича також дається взнаки: білорусу і так вдаються матчі проти "гірників", а крім того він має властивість дивувати несподіваними тактичними ходами – причому як в позитивну сторону, так і навпаки.

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Існує два варіанти розвитку подій: команди закриються й будуть вести довгу позиційну боротьбу на виснаження, або ж влаштують щось веселе. Обидві варіанти мають плюси та мінуси для обох колективів, але ініціатива точно належатиме Шахтарю. Оборона грандів далека від ідеалу – і цим обов'язково повинні скористатися як технічні й швидкі бразильці, так і бойовиті забивні кияни. Висока результативність команд в УПЛ робить цілком вірогідною бойову нічию з переведенням в овертайм, а там вже може статися що завгодно. Тим не менш, на папері домашнє поле та швидкість мислення лідерів надають Шахтарю невеличку перевагу.