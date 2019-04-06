Срна – про матч між Шахтарем та Динамо: Хочу бачити бійку, червоні картки

Колишній капітан Шахтаря Даріо Срна розповів, якими мають бути дербі між "гірниками" та Динамо.

"Хочу бачити у матчі між Шахтарем та Динамо бійку, червоні картки. Це позитивно. Без цього – це не дербі. Минулого року дивився матч Динамо з Шахтарем. Було нудно, немає емоцій.

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Вболівальники чекають не тільки футболу. Вони хочуть, щоб гравці матюкалися, сперечалися з суддею. Я це любив, але не робив таке спеціально. Поважаю гравців Динамо, президента і вболівальників. Але я був капітаном Шахтаря і робив все для перемоги", – сказав Срна в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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Нагадаємо, поєдинок 1/4 фіналу Кубка України між Шахтарем та динамо відбудеться завтра, 7 березня, початок зустрічі о 17:00.