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Срна – про матч між Шахтарем та Динамо: Хочу бачити бійку, червоні картки

11:16 348 Читать на русском
Срна – про матч між Шахтарем та Динамо: Хочу бачити бійку, червоні картки
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Колишній капітан Шахтаря Даріо Срна розповів, якими мають бути дербі між "гірниками" та Динамо.

 

"Хочу бачити у матчі між Шахтарем та Динамо бійку, червоні картки. Це позитивно. Без цього – це не дербі. Минулого року дивився матч Динамо з Шахтарем. Було нудно, немає емоцій.

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Вболівальники чекають не тільки футболу. Вони хочуть, щоб гравці матюкалися, сперечалися з суддею. Я це любив, але не робив таке спеціально. Поважаю гравців Динамо, президента і вболівальників. Але я був капітаном Шахтаря і робив все для перемоги", – сказав Срна в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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Нагадаємо, поєдинок 1/4 фіналу Кубка України між Шахтарем та динамо відбудеться завтра, 7 березня, початок зустрічі о 17:00.

Теги
Кубок України Шахтар Шахтар Динамо Динамо Шахтар - Динамо Даріо Срна Даріо Срна
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