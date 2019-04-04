Ісмаїлі: Динамо часто закривається і просто чекає на наші помилки

Захисник Шахтаря Ісмаїлі поділився очікуваннями щодо матчу 1/4 фіналу Кубка України проти київського Динамо.

"Нас очікує дуже складна гра. Шахтар – Динамо – це українське класико. Далі пройде лише одна команда – ми розраховуємо тільки на перемогу. Важливо якомога швидше відновитися після Олександрії, щоб бути готовими до матчу Кубка.

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Зараз починаємо вивчати Динамо. Фонсека пояснить нам важливі тактичні моменти, і, сподіваюся, в неділю ми будемо стовідсотково готові і зможемо добре себе показати. Ми прекрасно розуміємо, що місця для помилок в Кубку немає і не буде – будь-яка може стати фатальною. Мета Шахтаря – пройти далі.

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В Україні зараз всі команди такі. Динамо або інший суперник – найчастіше вони закриваються в обороні і просто чекають помилки з нашого боку, щоб забити гол. Для нас важливо весь час залишатися сконцентрованими. Якщо не будемо помилятися в наших атаках, то не будемо і втрачати м'яч. Шахтар завжди забиває, і поступово в ході матчу ми теж зробимо це. Головне – не пропускати.

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Ми завжди відчуваємо величезну підтримку в Харкові, особливо в Лізі чемпіонів і в зустрічах з Динамо. Вболівальники з нами, а це дуже важливо відчувати на поле. Сподіваємося, що на трибунах і в цей раз буде багато людей, і зробимо все, щоб добитися перемоги і порадувати їх", – сказав Ісмаїлі в інтерв'ю офіційному сайту Шахтаря.