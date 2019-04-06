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Санжар: У Шахтаря проблеми в обороні, у Динамо – навпаки

08:26 363 Читать на русском
Санжар: У Шахтаря проблеми в обороні, у Динамо – навпаки
Шахтар – Динамо

Український тренер Роман Санжар поділився очікуваннями від матчу 1/4 фіналу Кубка України між Шахтарем та Динамо.

 

"Так, з великою часткою ймовірності, переможець матчу між Шахтарем та Динамо буде головним претендентом на трофей. Але, є надія на те, що кубкові зустрічі – особливі.

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Якщо Шахтар або Динамо дійдуть до фіналу Кубка України, перемога у вирішальному поєдинку їм не гарантована. У фіналі, проти когось з грандів вийде дуже мотивована команда. І тоді все може трапитися.

У Шахтаря – проблеми в лінії оборони, в той час, як в атаці все стабільно. У Динамо навпаки, є питання до атакуючої лінії. Русин – хороший форвард, але ще молодий, і йому не вистачає досвіду.

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Збільшити ефективність дій на чужій половині поля здатні Циганков, який зараз перебуває у відмінній формі, і Вербіч. Вони очевидно створять головний біль захисникам Шахтаря", – цитує Санжара Footboom.

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Шахтар Шахтар Динамо Динамо Роман Санжар Роман Санжар Шахтар - Динамо
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