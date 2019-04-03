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ЗОРЯ - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Зоря – Динамо – 2:3 – відео голів та огляд матчу

21:08 1228 Читать на русском
Зоря – Динамо – 2:3 – відео голів та огляд матчу
Зоря – Динамо – 2:3

Динамо здійснило неймовірний камбек у матчі 23-го туру УПЛ проти Зорі. Дивіться відео голів та огляд матчу Зоря – Динамо

32’ Олександр Караваєв
54’ Максим Білий
69’ Максим Білий
 
Тамаш Кадар 53’
Віталій Буяльський 59’
Віктор Циганков 63’
Віктор Циганков 82’

Динамо спромоглось відігратися вдесятьох з 0:2 у матчі проти Зорі в Запоріжжі. Спершу за Зорю відзначився Караваєв, а трохи згодом Бойка засмутив Білий, який став героєм та антигероєм зустрічі.

Динамо в неймовірному матчі обіграло Зорю – яскравий камбек імені Циганкова

Справа в тому, що через декілька після голу Білий заробив вилучення за фол останньої надії проти Циганкова, однак ще до вилучення кияни відквитали один гол зусиллями Бульського.

А вже коли кияни були в більшості розпочався бенефіс імені Віктора Циганкова. Хавбек спершу класним ударом зі штрафного зрівняв рахунок, а на 82-й хвилині вирвав перемогу для киян.

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Зоря - Динамо Динамо Динамо Відеоновини Зоря Зоря
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