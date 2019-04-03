Зоря – Динамо – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Динамо здійснило неймовірний камбек у матчі 23-го туру УПЛ проти Зорі. Дивіться відео голів та огляд матчу Зоря – Динамо

Динамо спромоглось відігратися вдесятьох з 0:2 у матчі проти Зорі в Запоріжжі. Спершу за Зорю відзначився Караваєв, а трохи згодом Бойка засмутив Білий, який став героєм та антигероєм зустрічі.

Динамо в неймовірному матчі обіграло Зорю – яскравий камбек імені Циганкова

Справа в тому, що через декілька після голу Білий заробив вилучення за фол останньої надії проти Циганкова, однак ще до вилучення кияни відквитали один гол зусиллями Бульського.

А вже коли кияни були в більшості розпочався бенефіс імені Віктора Циганкова. Хавбек спершу класним ударом зі штрафного зрівняв рахунок, а на 82-й хвилині вирвав перемогу для киян.