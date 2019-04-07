Шахтер – Динамо: анонс матча 1/4 финала Кубка Украины

Шахтер принимает Динамо в рамках 1/4 финала Кубка Украины. Анонс и прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Шахтер – Динамо

7 апреля, 17:00, Харьков, ОСК "Металлист"

Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Телетрансляция на канале Футбол 1, текстовая онлайн-трансляция на Футбол 24.

Отечественные гранды в Кубке Украины, как правило, встречаются на поздних этапах турнира, но на этот раз жребий свел их на ранней стадии. Последний раз Шахтер играл против Динамо в четвертьфинале девять лет назад, когда еще работала Донбасс Арена, а на воротах киевлян стоял Станислав Богуш. Что ж, пора обновить историю – и особенно это касается "бело-синих", ведь тот поединок в Донецке они проиграли. Как и прошлогодний финал в Днепре.

Шахтер – Динамо: прогноз на матч Кубка Украины

"Горняки" подходят к дерби в блестящей форме. В пяти весенних матчах в УПЛ они не пропустили ни одного гола, забив в ответ десять – и в трёх из этих поединков пришлось играть против претендентов на бронзу. Команда Паулу Фонсеки начала год несколько неуверенно, допуская кучу детских ошибок в обороне и не реализуя стопроцентные моменты, но постепенно набрала ход и стала такой, какой её привыкли видеть. Сейчас это самый сильный украинский коллектив – как по кадровой комплектации, так и по большинству статистических показателей. Впрочем, это ещё не означает отсутствие проблем.

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Весной против хорошо организованных оборон донеччане чувствовали опредёленные проблемы с креативом. Так, Александрию с Черноморцем "горнякам" удалось переиграть только благодаря пенальти, а минимальную победу над Зарей обеспечилр индивидуальное мастерство Мораеса. Кроме того, команда остаётся уязвимой на контратаках и стандартах: Владимир Шаран, например, перед матчем против Шахтера признался, что четыре раза пересмотрел поединки донеччан с Айнтрахтом – и недаром, ведь похожими приёмами его футболисты вполне наиграли на ничью.

Киевляне к Классическому подходят в не менее впечатляющей форме. Подопечные Александра Хацкевича после зимнего перерыва выиграли все пять матчей чемпионата с общим счетом 16:4. Не все из них оказались прекрасными – киевляне в родных стенах катком проехались по Заре и Арсеналу-Киев, но при этом допустили огромное количество глупых ошибок с Олимпиком; в последнем же туре они "закамбечили" с 2:0 в Запорожье, однако хуже первого часа этой игры могли быть только разгромы от Челси.

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Основной слабостью Динамо остаётся система управления матчем со стороны тренерского штаба и нестабильная оборона, но в целом команда выглядит сильно – она ​​быстрая, волевая и умеет выгрызать результат. По крайней мере, на уровне внутренних соревнований.

В кубковом Классическом у Динамо есть два невероятных козыря. Первый из них – Виктор Цыганков, который весной стал причастным к половине забитых мячей киевлян в Украине (4 гола + 4 передачи), а также отметился ассистом с Олимпиакосом и голом за сборную. Сейчас хавбек полностью оправдывает интерес европейских скаутов, ведь только топ-футболист за 30 минут может самостоятельно вытянуть свою команду с 0:2 в меньшинстве до 3:2 – и только настоящие звёзды забивают такие штрафные. Правда, на фоне Челси Цыганков растерялся, но тогда провалились все его партнеры.

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Другим козырем, внезапно, является Александр Хацкевич – вероятно, наиболее ненавистный тренер Динамо в текущем десятилетии. Больше, чем фанаты, его должен ненавидеть только Паулу Фонсека, который в девяти матчах против белоруса победил лишь три раза, при этом проиграв пять. Правда, в последнее время магия Хацкевича выветрилась: Шахтер уверенно бил киевлян в финале прошлогоднего Кубка и в последнем матче чемпионата – кстати, он проходил в Харькове. Тем не менее, тот поединок больше поразил формой Динамо, чем фартовым голом Коваленко в компенсированное время, что лишь подтверждает умение наставника "бело-синих" создать проблемы своему визави.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Шахтер и Динамо провели 14 очных матчей в Кубке Украины. "Горняки" выходили победителем противостояния девять раз, а киевляне - только пять.

2. Общий счёт противостояния в Кубке Украины – 23:12 в пользу Шахтера.

3. Динамо лишь четыре раза встречалось с Шахтером на стадиях Кубка Украины, предшествовавших финалу. Во всех четырех случаях дальше проходили донеччане.

3. Только два раза Шахтер и Динамо переводили кубковую встречу в овертайм – в финале 2002 года он принёс победу "горнякам" (2:3), а в финале 2015 года киевляне дотянули до серии пенальти и выиграли её. Данная серия осталась единственной в кубковых Классических.

4. В наиболее результативных кубковых Классических дерби забивалось по пять голов. В обоих случаях победителем выходил Шахтер – 2:3 в 2002 году и 4:1 в 2012-м.

5. Победная серия Шахтера в Кубке Украины достигает 11 матчей, забивная – 17-ти.

6. Динамо пропускало голы в каждом из трёх последних матчей Кубка Украины (по одному мячу от СК Днепр-1 и Миная и два – в финале с Шахтером)

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Кадровая ситуация

Шахтер отправился в Харьков без Богдана Бутко, Валерия Бондаренко, Ивана Ордеца и зимних бразильских новичков – только израильтянин Манор Саломон получил место в заявке. В ней также прописан Марлос, однако его участие находится под вопросом; решение по травматичному вингеру примут ближе к началу встречи. Дисквалифицированных в составе "горняков" нет, но Давит Хочолава висит на карточке – еще одно предупреждение приведёт к отстранению на полуфинал.

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У Динамо проблем с кадрами намного больше. Из-за травм Артёма Беседина и Франа Соля единственным доступным форвардом остаётся Назарий Русин, хотя впереди может сыграть и Беньямин Вербич. Также продолжают лечиться Иосип Пиварич и Микель Дуелунд, а Че-Че и Буэно уже успели продать в Бразилию – впрочем, данные потери трудно назвать серьёзными. Кроме того, приболел Виталий Буяльский, поэтому его участие находится под вопросом. Дисквалифицированных среди киевлян нет, но под угрозой бана находится Николай Шапаренко.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Динамо

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Патрик, Степаненко – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораес

Динамо: Бойко - Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко - Буяльский, Шепелев - Цыганков, Шапаренко, Вербичи - Русин

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На Классическое дерби всегда трудно давать прогноз – особенно во время кубковой встречи, когда даже в самой слабой форме можно собраться и выдать матч года. Сейчас заглядывать в будущее ещё труднее, ведь обе команды очень ровные: Шахтер не опустился ниже своего уровня и имеет в составе лучшего форварда, фулбэка и атакующего хава, а Динамо собрало под своими цветами самую талантливую молодежь – и она побеждает всех в Украине. Фактор Хацкевича также сказывается: белорусу и так даются матчи против "горняков", а кроме того он имеет свойство удивлять неожиданными тактическими ходами – причём как в положительную сторону, так и наоборот.

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Существует два варианта развития событий: команды закроются и будут вести долгую позиционную борьбу на истощение, или же устроят что-то весёлое. Обе варианта имеют плюсы и минусы для обеих коллективов, но инициатива точно будет принадлежать Шахтеру. Оборона грандов далека от идеала – и этим обязательно должны воспользоваться как техничные и быстрые бразильцы, так и боевитые забивные киевляне. Высокая результативность команд в УПЛ делает вполне вероятной боевую ничью с переводом в овертайм, а там уже может произойти что угодно. Тем не менее, на бумаге домашнее поле и скорость мышления лидеров предоставляют Шахтеру небольшое преимущество.