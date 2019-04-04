Шахтар зустрічається з Динамо в рамках 1/4 фіналу Кубка України. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Шахтар – Динамо відбудеться 7 квітня в Харкові на стадіоні ОСК Металіст. Початок гри о 17:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Шахтар – Динамо, прогноз букмекерів на матч Кубка України:

Жереб подарував передчасний фінал турніру вже на стадії 1/4. У чемпіонаті Динамо програє принциповому супернику 7 очок, тому національний кубок може бути єдиним шансом киян на трофей у сезоні. Шахтар же хоче виграти "золотий дубль".

Всі знають, що Олександр Хацкевич вміє грати проти "гірників". Вперше білоруський коуч програв Паулу Фонсеці в рамках УПЛ лише в листопаді минулого року, але тоді, попри поразку, Динамо продемонструвало хороший футбол. Команди зустрічалися у фіналі попереднього розіграшу Кубка України. Тоді сильнішим був Шахтар.

Шахтар – Динамо: прогноз на матч Кубка України

Цього разу букмекери знову відводять роль фаворита "оранжево-чорним". Bwin перемогу Шахтаря оцінює коефіцієнтом 1.8, а перемогу Динамо – в 4. Нічия в основний час – 3.4. Фахівці Bet365 більш оптимістичні щодо шансів київського клубу. У цій конторі на виграш "гірників" пропонують коефіцієнт 1.85, тоді як на успіх "динамівців" – 3.75, при нічиїй за 3.5.

Українські класичні рідко перетворюються на гольову феєрію. От і в кубковому матчі багато голів не прогнозують. На стандартний тотал більше 2,5 можна поставити за 1.8, а на відповідний тотал менше – з коефіцієнтом 2.

Шахтар – Динамо: справедливість перемоги Фонсеки, рекорди сезону Хацкевича і ключові моменти матчу мовою цифр